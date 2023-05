'Biểu tượng sexy' của Hàn Quốc bị chỉ trích vì vũ đạo tục tĩu

Hành động phản cảm của nữ ca sĩ Hwasa tại lễ hội của một trường đại học đang gây tranh cãi.

Mới đây, ca sĩ Hwasa, thành viên nhóm nhạc Mamamoo, có buổi biểu diễn tại Đại học Sungkyungwan, Hàn Quốc. Hwasa đã khuấy động chương trình với các ca khúc: Decalcomani, You Do It, Starry Night.

Ở bài Don’t Give với khách mời rapper Loco, Hwasa có động tác ngồi xuống với hai chân dang rộng và lắc lư theo nhịp điệu của bản nhạc. Nữ ca sĩ sau đó bất ngờ liếm hai ngón tay và di chuyển dọc thân mình. Mặc dù hành động chỉ diễn ra trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ khán giả.

Màn biểu diễn của Hwasa đang nhận nhiều chỉ trích.

“Đấy mà là vũ đạo ư? Tôi chỉ thấy đây là hành động tục tĩu, gợi dục”, khán giả bức xúc. “Tại sao mọi người lại có thể chấp nhận sự lố lăng, phản cảm này nhỉ?”, “Đến tôi nhìn còn thấy ngượng, không hiểu các em sinh viên sẽ thấy như nào”… là những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả. Bên cạnh đó, hành động đậm chất người lớn của Hwasa cũng được cho là không phù hợp với một chương trình được tổ chức tại trường đại học.

Hwasa nhiều lần vấp phải tranh cãi về vũ đạo và trang phục.

Đây không phải là lần đầu tiên em út của Mamamoo vướng tranh cãi vì động tác vũ đạo của mình. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 nhiều lần bị chỉ trích vì ăn mặc quá gợi cảm và thực hiện những động tác vũ đạo “nóng mắt” trước khán giả. Cách đây ít ngày, Hwasa cũng vướng ồn ào khi thoải mái để người hâm mộ vỗ mông.

Hwasa theo đuổi hình ảnh sexy, quyến rũ.

Hwasa là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Mamamoo. Cô được biết đến với phong cách âm nhạc và hình ảnh nóng bỏng, sexy. Hwasa còn được cho là mỹ nhân phá vỡ những chuẩn mực về cái đẹp tại K-pop. Tuy nhiên, việc theo đuổi phong cách quyến rũ cũng nhiều lần khiến Hwasa rơi vào rắc rối và trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ.