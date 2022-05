Biểu tượng sắc đẹp ở nhóm nhạc qua các thế hệ

Bên cạnh đó, cô còn được coi là “mẫu người lý tưởng của quốc dân” khi có cả ngoại hình, tài năng, nhân cách lẫn danh tiếng. Bên cạnh ca hát, nữ idol sinh năm 1990 còn có sự nghiệp diễn xuất thành công với loạt tác phẩm gây tiếng vang như The K2, The King Of Love, EXIT... Trong năm nay, mỹ nhân nhà SM tái xuất truyền hình với vai chính trong King The Land cùng Junho của 2PM.