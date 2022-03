Biểu tượng nữ quyền của thời đại

Mariah Carey, Marilyn Monroe hay Whitney Houston là những tên tuổi mang tính biểu tượng cho sự vươn lên của người phụ nữ trong xã hội.

Nhắc đến những giọng ca huyền thoại trên thế giới, không thể không nói tới Mariah Carey - nữ ca sĩ nổi tiếng khi sở hữu “chất giọng dài 5 quãng 8”, Marilyn Monroe - biểu tượng của sự gợi cảm và cuộc cách mạng tình dục hay Whitney Houston - nữ nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất mọi thời đại theo ghi nhận của sách Kỷ lục Guinness.

Ý chí vươn lên chống lại những định kiến, phân biệt đối xử để giành lại hạnh phúc của ba người phụ nữ ấy được kể lần lượt trong ba cuốn sách: Ý nghĩa của Mariah Carey, Marilyn ở Manhattan - Một năm hạnh phúc, Thương nhớ Whitney.

Sách về Mariah Carey. Ảnh: Tân Việt.

Ý nghĩa của Mariah Carey

Cuốn hồi ký nàyghi chép lại một cách chân thực nhất những nỗi đau mà “nữ hoàng Giáng sinh” Marial Carey phải chịu đựng suốt nhiều năm trời và nghị lực vươn lên giành lại hạnh phúc của nữ ca sĩ xứ cờ hoa này.

Trước khi trải qua cuộc hôn nhân trong chiếc lồng mạ vàng mà cô gọi là “nhà tù Sing Sing”, Mariah Carey đã phải đối mặt và hứng chịu những tổn thương về sự phân biệt chủng tộc từ khi còn nhỏ, bị bạn trai của chị gái dụ dỗ khi mới chỉ 12 tuổi, bị camera giám sát và nhân viên an ninh theo dõi mọi động tĩnh trong ngôi nhà rộng lớn…

Nhưng bằng sức mạnh của mình, Mariah Carey đã vượt qua định kiến, nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp đến từ tứ phía để được tự do trong cả đời sống riêng tư lẫn sự nghiệp âm nhạc.

Điều đó là minh chứng cho quyết tâm, sự mạnh mẽ và cần cù lao động nghệ thuật của người phụ nữ, dám chiến đấu vì ước mơ. Sau tất cả, Mariah Carey đã được tự do. Cô cũng trao chiếc chìa khóa mở cánh cửa tự do đó cho các độc giả, đặc biệt là phái yếu.

Cuốn sách đứng đầu danh sách best-seller theo bình chọn của New York Times, được tờ tạp chí này đánh giá là “cuốn sách lôi cuốn vì Carey đã thể hiện rằng sức mạnh tinh thần trong cô cũng mạnh mẽ như khả năng âm nhạc thiên bẩm: Kiên cường, tự nhận thức và trân trọng bản thân, hài hước theo cách huy hoàng đậm chất Carey”.

Tờ Times cũng nhận xét đây là “tác phẩm khiến bạn không thể ngừng đọc. Một huyền thoại về người phụ nữ đã tạo nên khúc nhạc của riêng cô từ những thăng trầm trong suốt cuộc đời”.

Bìa cuốn sách. Ảnh: Thu Huệ.

Marilyn ở Manhattan - Một năm hạnh phúc

Marilyn Monroe là một nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Cô nổi tiếng với hình tượng “quả bom tóc vàng” và trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm trên thế giới với bản “hit” I wanna be loved by you.

Trong cuốn sách, biểu tượng ấy không chỉ được khắc họa là có cuộc sống hạnh phúc, mà còn thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Trải qua nhiều khó khăn, cô đứng lên thành lập công ty của riêng mình. Đây là bước đi đột phá khiến Marilyn trở thành nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất lịch sử, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng công nghiệp giải trí.

Cả đời, Marilyn luôn tâm niệm: “Tất cả điều tôi yêu cầu là quyền được tỏa sáng theo cách của riêng mình”.

Sách được viết dưới hình thức như một bức thư tình gửi đến chính Marilyn với ngôn từ đẹp đẽ, sống động về “hai báu vật của nước Mỹ”: New York và Marilyn Monroe, qua đó thấy được hình ảnh người phụ nữ đa đoan, nhưng dũng cảm, thông minh, sắc sảo và cũng chứa đầy tham vọng.

Trang Publishers Weekly đánh giá nhân vật “Marilyn Monroe là một chủ đề đủ hấp dẫn, phức tạp để khai thác. Cuốn sách này là một tác phẩm mà những khán giả hâm mộ nữ minh tinh không thể bỏ qua”.

Sách về Whitney. Ảnh: Thu Trang.

Thương nhớ Whitney

Whitney Houston là nữ ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Với danh hiệu “The Voice”, cô trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm có số lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 220 triệu đĩa được tiêu thụ trên toàn cầu.

Những ca khúc “hit” của Whitney Houston truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ người yêu âm nhạc. Thế nhưng, cuộc đời giọng ca huyền thoại ấy lại trải qua nhiều nốt thăng trầm.

Cuốn sách là lời kể chân thành từ mẹ của cô - bà Cissy Houston - về cuộc đời con gái mình và những sóng gió trong sự nghiệp ca hát cũng như tình yêu, hôn nhân. Ấn phẩm lọt danh sách best-seller theo bình chọn của New York Times.

Câu chuyện khởi nguồn từ những ngày đầu Whitney Houston cầm mic cho đến khi cô bước lên đỉnh cao của danh vọng, trở thành biểu tượng nhạc pop vĩ đại trên thế giới.

Qua cuốn sách này, tác giả một mặt phơi bày cuộc đời đau khổ của Whitney phía sau ánh đèn sân khấu; mặt khác thể hiện tình yêu thương vô bờ mà người mẹ luôn dành cho con gái, đặc biệt là trong giai đoạn Whitney nỗ lực lấy lại giọng hát trước sự kỳ vọng của công chúng.

Đến giờ phút cuối đời, giọng ca ấy vẫn không ngừng chiến đấu. Điều đó cho thấy sức mạnh tiềm ẩn ở cả chất giọng lẫn ý chí vươn lên của người phụ nữ này.