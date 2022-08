Biểu tượng hoàn mỹ xứ Hàn

Theo Star News, màn tái xuất đạt thành tích ấn tượng cả trong phim ảnh lẫn âm nhạc của YoonA đã khẳng định tài năng và vị thế xứng danh “biểu tượng hoàn mỹ” hàng đầu xứ kim chi.

Theo số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc, dựa trên tần suất tham gia các hoạt động, mức độ phủ sóng trên truyền thông, chỉ số mạng xã hội và hoạt động cộng đồng, sự trở lại âm nhạc của YoonA cùng SNSD đã góp phần đưa tên tuổi của nữ idol nhà SM vươn lên vị trí trí á quân trên BXH danh tiếng thương hiệu các thần tượng nữ Kpop.

YoonA đạt thành tích ấn tượng với màn tái xuất cả trong phim ảnh lẫn âm nhạc. Ảnh: Naver.

Mặt khác, theo thống kê của Nielsen Korea, bộ phim Big Mouth do YoonA đảm nhận vai chính liên tục lập kỷ lục về rating. Từ con số 6,2% trong tập đầu tiên, phim hiện ghi nhận tỉ suất người xem đạt mức 2 chữ số với thành tích cao nhất là 11,2%. Với màn tái xuất đạt thành tích ấn tượng, YoonA ngày càng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của một ngôi sao hàng đầu xứ kim chi.

Huyền thoại trong giới thần tượng

Từ khi ra mắt với vai trò thành viên SNSD, YoonA đã được coi là biểu tượng sắc đẹp trong giới idol. Vẻ đẹp tự nhiên, vóc dáng thanh mảnh cùng kỹ năng nhảy nổi trội đã giúp mỹ nhân sinh năm 1990 được đảm nhận vị trí trung tâm của nhóm.

Trở lại với sự nghiệp ca hát sau 5 năm vắng bóng cũng là dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm nữ quốc dân nhà SM, dù không hoạt động âm nhạc suốt một thời gian dài, SNSD vẫn khẳng định vị thế "nữ hoàng Kpop" với loạt thành tích ấn tượng.

Cụ thể, FOREVER 1 đứng đầu BXH iTunes ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, leo thẳng lên vị trí thứ nhất trên BXH Bugs. Ở các nền tảng nhạc số khác, ca khúc đánh dấu màn tái hợp của SNSD cũng ghi nhận thứ hạng cao dù chưa thực hiện hoạt động quảng bá. Bên cạnh đó, "Girls’ Generation" cũng nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên MelOn ngay sau khi MV được phát hành.

YoonA được coi là hình mẫu idol Kpop qua nhiều thế hệ. Ảnh: Twitter.

Sự trở lại của SNSD gây chú ý không chỉ nhờ âm nhạc mà còn bởi ngoại hình không tuổi của các thành viên. Trong đó, center Im YoonA là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ở tuổi 32, người đẹp ngày càng trẻ trung, quyến rũ nhờ tăng cân. Những bức hình gần đây của cô nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Hầu hết đều khen ngợi vẻ đẹp khỏe mạnh, tràn đầy sức sống của mỹ nhân 9X. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng YoonA hiện tại là phiên bản đẹp nhất từ trước đến nay.

Theo Naver, ở showbiz Hàn, nữ idol nhà SM là ngôi sao hiếm hoi chưa từng vướng phải scandal dù là nhỏ nhất. Cô luôn thể hiện thái độ cầu tiến, nhiệt huyết trong công việc. Dù nổi tiếng đình đám, thành viên nhóm SNSD vẫn luôn khiêm tốn và thân thiện với mọi người xung quanh. Bởi vậy, YoonA được coi là hình mẫu lý tưởng của nhiều idol thế hệ trẻ như Red Velvet, aespa, Eunseo (WJSN), Chae Ryeong (ITZY)…

Diễn viên đi lên từ nỗ lực

Ra mắt với vai trò là ca sĩ thần tượng song nhờ vẻ đẹp trong sáng, khí chất thanh thuần, YoonA nhanh chóng có cơ hội được thử sức với diễn xuất. Năm 2007, cô ra mắt truyền hình với vai phụ trong 9 Ends, 2 Out. Chỉ một năm sau, ngôi sao nhà SM đã vươn lên hàng nữ chính. Nhờ thành công của You Are My Destiny với vai chính đầu tay Jang Sae Byeok, cái tên Im YoonA dần được công chúng biết đến rộng rãi.

Thời gian đầu đi diễn,YoonA thường xuyên bị gắn mác là “bình hoa di động”. Dù còn nhiều thiếu sót về khả năng, center nhóm SNSD vẫn nhận được nhiều lời mời đóng chính trong các dự án phim cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Nhận thấy may mắn của bản thân, mỹ nhân 9X không ngừng nỗ lực và trau dồi kỹ năng qua từng vai diễn. Sau nhiều năm miệt mài, thử sức với đa dạng nhân vật, cô bắt đầu có sự cải thiện rõ rệt.

YoonA thử sức với đa dạng vai diễn. Ảnh: Naver.

Những tác phẩm sau này như Prime Minister And I, The King In Love, The K2, Hush... diễn xuất của YoonA đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Điều này được thể hiện qua danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại các lễ trao giải danh giá. Đặc biệt, thành công ngay từ vai chính đầu tay trong phim điện ảnh EXIT - một trong những tác phẩm gây sốt phòng vé Hàn Quốc năm 2019, đã giúp YoonA bắt đầu được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Tái xuất năm 2022, nữ thần tượng nhóm SNSD tiếp tục mở rộng phạm vi diễn xuất thông qua Big Mouth - bộ phim truyền hình thuộc thể loại noir (phim đen) do đài MBC sản xuất. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của Park Chang Ho (Lee Jong Suk) - một luật sư kèm cỏi bỗng bị kéo vào một âm mưu biến thành tên trùm lừa đảo khét tiếng Big Mouse. Để tồn tại và bảo vệ gia đình, anh buộc phải thích nghi với cuộc sống trong nhà tù địa ngục. Tại đó, anh phải tìm ra sự thật, vạch trần âm mưu to lớn của giai cấp thượng lưu đặc quyền.

Trong phim, YoonA vào vai Go Mi Ho - một nữ y tá thông minh cũng là người vợ chung thủy của Park Chang Ho. Dù chưa biết rõ chân tướng sự việc, cô vẫn tin chồng bị bắt oan. Bởi vậy, Mi Ho quyết định dấn thân vào con đường nguy hiểm để tìm ra sự thật.

Ngay sau khi lên sóng, Big Mouth đã thu hút lượng người xem đông đảo. Theo Soompi, sức hút của phim không chỉ nhờ vào cốt truyện mà còn bởi diễn xuất của dàn diễn viên. Trong đó, nữ chính YoonA nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ năng tiến bộ cũng như sự ăn ý với bạn diễn Lee Jong Suk.

Trang Newsen đánh giá trước đây, YoonA đã nhiều lần xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, tuy nhiên Go Mi Ho là vai diễn có phạm vi rộng nhất của cô từ trước đến nay. Đây được coi là cơ hội để khám phá năng lực bản thân cũng là thử thách giúp nâng tầm vị thế tên tuổi của mỹ nhân nhà SM.

Sự trở lại của YoonA trong "Big Mouth" được đánh giá cao về diễn xuất. Ảnh: Naver.

Theo DongA Ilbo, diễn xuất của YoonA trong phim có sự biến đổi linh hoạt. Khi thể hiện khía cạnh mạnh mẽ của Go Mi Ho, cô đã sử dụng tông giọng trầm, ngôn ngữ ngắn gọn, hành động dứt khoát. Trong khi đó, để biểu lộ sự cô đơn, nữ diễn viên đã truyền tải cảm xúc qua biểu cảm ánh mắt. Ngoài ra, với diễn biến câu chuyện theo trật tự thời gian tuyến tính, mỹ nhân sinh năm 1990 còn khắc họa thành công sự thay đổi trong hành động cũng như suy nghĩ của Go Mi Ho ở từng giai đoạn, từ thời trung học đến khi trưởng thành.

Trang Soompi cho rằng một trong những yếu tố giúp nhân vật Go Mi Ho gây ấn tượng với khán giả chính là nhờ sự cống hiến và tâm huyết của YoonA với vai diễn. Để hóa thân vào vai một y tá kỳ cựu, cô đã tìm hiểu và thông thạo những thuật ngữ đặc thù của ngành y tế. Không chỉ tự tham khảo tư liệu, YoonA còn trực tiếp học hỏi và xin lời khuyên từ các chuyên gia.

Theo Yonhap News, sự ăn ý của cặp diễn viên chính cũng là một điểm cộng cho phim. Thay vì xây dựng liên tiếp những trường đoạn căng thẳng đặc trưng ở những tác phẩm trinh thám, Big Mouth biết cách giữ chân người xem bằng một vài cảnh quay tình cảm giữa nam - nữ chính. Bởi vậy, là dòng phim hành động tội ác song Big Mouth không tạo ra sự nặng nề, căng thẳng cho khán giả.

Bên cạnh màn tái xuất truyền hình, YoonA còn được khán giả kỳ vọng với sự trở lại màn bạc trong phần tiếp theo của Confidential Assignment. Bộ phim điện ảnh được xem nhiều nhất nửa đầu 2017 cũng là tác phẩm đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh rộng của thành viên nhóm SNSD.

Trong phần hai, YoonA tiếp tục đảm nhận vai Park Min Young - em vợ của Kang Jin Tae (Yoo Hae Jin). Từng là người thất nghiệp, Min Young giờ đây đã tìm được một công việc để kiếm sống là Youtuber. Dù đã cố gắng với vai trò mới, cô chỉ kiếm được vỏn vẹn 100 won mỗi ngày.

Với hai vai diễn hoàn toàn khác nhau về hình tượng nhân vật, YoonA ngày càng cho thấy khả năng diễn xuất linh hoạt sau nhiều năm nỗ lực. Ảnh: Twitter.

Từ tuyến phụ ở phần 1, YoonA trở thành một trong những nhân vật trung tâm của phần tiếp theo. Cô sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra chung của các thám tử. Ca ngợi diễn xuất của YoonA, đạo diễn Lee Seok Hoon nhận xét: “Cô ấy là một nữ diễn viên có khả năng đặc biệt trong việc tạo ra một cảnh quay theo cách vui nhộn và giải trí”.

Sự trở lại phim ảnh với hai hình tượng nhân vật hoàn toàn khác nhau đã phần nào cho thấy lối diễn xuất ngày càng đa dạng, linh hoạt của nữ idol nhà SM. Dù chưa đạt đến mức hoàn hảo, thái độ và sự chăm chỉ, cầu tiến trong hoạt động nghệ thuật đã giúp ngôi sao sinh năm 1990 luôn được công chúng yêu mến và ủng hộ.