Biểu tượng gợi cảm Raquel Welch qua đời

Raquel Welch qua đời ở tuổi 82. Sinh thời, bà được ca ngợi là biểu tượng gợi cảm, toát lên sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, hoang dại và đầy cá tính.

Raquel Welch, ngôi sao được xem là biểu tượng gợi cảm qua các phim One Million Years BC và Three Musketeers, đã qua đời tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 15/2, sau trận ốm ngắn. Quản lý của minh tinh xác nhận với Variety.

Jo Raquel Welch sinh năm 1940 ở bang Chicago. Bà đã sắm hơn 70 vai diễn điện ảnh và truyền hình, bắt đầu với vai người phát ngôn trong một chương trình tạp kỹ Hollywood Palace, và nhận vai nhỏ trong Roustabout của Elvis Presley năm 1964.

Raquel Welch trong One Million Years B.C. Ảnh: People.

Sự nghiệp của bà thăng hoa hai năm sau đó khi Fantastic Voyage và One Million Years BC lần lượt được giới thiệu đến khán giả.

One Million Years BC - bộ phim truyền hình về thời tiền sử chọn Welch vào vai Loana, người có công cứu sống Tumak (John Richardson) - ghi dấu ấn mạnh mẽ với những khoảnh khắc nữ chính mặc bikini lông thú. Hình ảnh này sau đó được sử dụng cho chiến dịch PR của bộ phim và biến Welch thành biểu tượng tình dục quốc tế.

Sự nghiệp của Welch trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh kéo dài hàng thập kỷ. Gần nhất, bà xuất hiện trong 2 tác phẩm truyền hình là House of Versace của Lifetime vào năm 2013 và The Ultimate Legacy do Hallmark Channel năm 2015.

Những năm tháng gắn liền với danh xưng biểu tượng gợi cảm, Welch cho biết bà mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. "Tôi thích một sự thật rằng tôi đã được tôn vinh vì sự gợi cảm đó. Tuy nhiên, danh xưng này đã khiến tôi bị hạn chế. Vì ngoại hình kỳ lạ, tôi không bao giờ được chọn vào tất cả vai mà tôi muốn", Welch chia sẻ trên AP.

Những năm sau này, Raquel Welch vẫn giữ được vẻ đẹp gợi cảm và quyền lực. Ảnh: Theaustralian.

Đến nay, khi nhắc tới biểu tượng gợi cảm thập niên 1960-1970, People cho rằng không ai nổi bật bằng Raquel Welch. Khác với biểu tượng tình dục mang tính phục tùng của những người đẹp tóc vàng thập niên 1940-1950, vẻ đẹp của Raquel Welch toát lên sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, hoang dại và đầy cá tính.

Năm 1995, Welch được tạp chí Empire xếp vào danh sách 100 ngôi sao quyến rũ nhất trong lịch sử điện ảnh. Tạp chí dành cho đàn ông Playboy cũng xếp Welch ở vị trí thứ 3 trong danh sách 100 ngôi sao quyến rũ của thế kỷ 20.