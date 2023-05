Biểu tượng gợi cảm Hàn Quốc khoe cơ bụng ở tuổi 54

My Daily đưa tin Uhm Jung Hwa tiết lộ bí quyết để có vẻ ngoài khỏe mạnh, trẻ trung. Trong dịp trò chuyện cùng Elle, nữ diễn viên chia sẻ cô có cơ bụng săn chắc. Đây là thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. Trước khi tập luyện khoảng 3 tiếng, cô thường chuẩn bị thức ăn có đủ tinh bột, protein và rau xanh. Cô từng nói về cách làm món bánh ăn trước tập. Uhm Jung Hwa sử dụng một lát bánh mì ăn cùng thịt gà xào và rau. Ảnh: Elle.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.