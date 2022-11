Biểu tình tại Bảo tàng FIFA phản đối Qatar

Cuộc biểu tình được tổ chức nhằm gây sức ép buộc nước chủ nhà Qatar tôn trọng và có biện pháp bảo vệ cộng đồng LGBT+ tại World Cup 2022.

Người biểu tình bên ngoài Bảo tàng FIFA tại Zurich. Ảnh: Reuters.

Hàng chục người đã tham gia cuộc biểu tình bên ngoài Bảo tàng FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ hôm 8/11 để yêu cầu nước chủ nhà World Cup Qatar tôn trọng quyền của cộng đồng LGBT+, Reuters đưa tin.

Nhóm thúc đẩy quyền của người đồng tính All Out, tổ chức đứng sau cuộc biểu tình, cho biết cuộc biểu tình nhằm "bảo đảm FIFA và Qatar hiểu thế giới đang theo dõi và người dân khắp thế giới đòi hỏi hành động".

All Out kêu gọi FIFA gây sức ép buộc Qatar không phân biệt quan hệ đồng giới và bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT+.

All Out cũng chỉ trích FIFA chưa công khai cam kết có những biện pháp cụ thể để bảo đảm sự an toàn của các cổ động viên bóng đá hoặc cầu thủ thuộc cộng đồng LGBT+ tại World Cup năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn Đức ZDF, Đại sứ World Cup của Qatar Khalid Salman tuyên bố đồng tính là điều bất hợp pháp và bị cấm tại Qatar.

"Họ phải chấp nhận luật lệ của chúng tôi ở đây. Tôi không phải là một người Hồi giáo hà khắc nhưng vì sao điều đó (đồng tính) bị cấm ư? Bởi đó là sự khuyết tật trong nhận thức", Guardian dẫn lời ông Salman cho biết.

Trước đó, FIFA khẳng định tổ chức này phản đối mọi hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính hoặc xu hướng tình dục.

"FIFA tự tin rằng sẽ có tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ cộng đồng LGBTIQ+", một đại diện của FIFA cho biết.