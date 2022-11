Biệt thự ven biển 17 triệu USD của cố tài tử 'King of Cool'

Ngôi nhà thuộc sở hữu của cố tài tử Steve McQueen. Ông là diễn viên lừng danh của Mỹ trong những năm thập niên 1960, 1970 với biệt danh "The King of Cool". Ngôi sao xuất hiện trong hàng loạt dự án truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Alfred Hitchcock Presents (1959), The Honeymoon Machine (1961), The Sand Pebbles (1966) hay On Any Sunday (1971)...