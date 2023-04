Biệt thự trị giá 191 triệu USD của Lương Lạc Thi

Nữ diễn viên Lương Lạc Thi chia sẻ một số hình ảnh về căn biệt thự gỗ đỏ mà tỷ phú Lý Trạch Giai tặng cho cô và ba con.

Ngày 21/4, Sina đưa tin Lương Lạc Thi chia sẻ hình ảnh nhân viên của thương hiệu thời trang tới biệt thự của cô để chuẩn bị trang phục cho nữ diễn viên tham gia Lễ trao giải Kim Tượng 2023. Khán giả nhận xét biệt thự của ngôi sao Xác ướp Ai Cập có nhiều đồ trang trí nghệ thuật đắt giá.

Theo Sohu, biệt thự trị giá hơn 1,5 tỷ HKD (hơn 191 triệu USD ), được tỷ phú Lý Trạch Giai chuyển giao lại cho Lương Lạc Thi và ba con từ năm 2018, khi cô quyết định từ Canada về Hong Kong định cư. Biệt thự nằm biệt lập trên một ngọn núi, xung quanh là cây cối bao phủ.

Dinh thự của Lương Lạc Thi có diện tích gần 2.000 m2, cộng thêm khu sân vườn, hồ bơi lên tới 3.400 m2. Theo truyền thông Hong Kong, Lý Trạch Giai mua mảnh đất này từ năm 1994, chỉ riêng việc trang trí đã mất tới 8 năm.

Nội thất của biệt thự có phong cách ấm áp, hoài cổ, toàn bộ sàn nhà được lát gỗ. Không gian được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng, đồ cổ Trung Quốc và các kệ rượu vang đắt tiền. Sina cho biết thêm chi phí trang hoàng biệt thự lên tới 200 triệu HKD (hơn 25 triệu USD ).

Biệt thự đắt giá mà chồng tỷ phú tặng Lương Lạc Thi. Ảnh: Sina.

Trong Lễ trao giải Kim Tượng diễn ra vào ngày 16/4, Lương Lạc Thi xuất hiện quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ. Ngôi sao 35 tuổi cho biết cô thoải mái với cuộc sống độc thân hiện tại: "Mẹ giúp tôi chăm sóc các con, do đó, tôi có thời gian để phát triển sự nghiệp".

Lương Lạc Thi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 12 tuổi với tư cách là người mẫu nhí của Emperor Entertainment Group. Năm 16 tuổi, cái tên Lương Lạc Thi nổi tiếng ở sân khấu âm nhạc. Đến năm 17 tuổi, cô trở thành ngôi sao màn bạc tại Hong Kong.

Năm 2007, với Isabella, nữ diễn viên được đề cử giải Ảnh hậu Kim Tượng và nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Một năm sau đó, cô có cơ hội xuất hiện trong bộ phim Hollywood mang tên The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp Ai Cập 3: Lăng mộ Tần Vương). Đây cũng là cơ hội giúp cô nổi tiếng và được Lý Trạch Giai - con trai của tỷ phú Lý Gia Thành - để mắt.

Lương Lạc Thi có cuộc sống giàu có, thoải mái. Ảnh: Sina, Sohu.

Năm 2008, sau khi gặp Lý Trạch Giai, cô quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để làm vợ của người chồng lớn hơn mình 12 tuổi. Ở tuổi 21, Lương Lạc Thi bắt đầu làm mẹ. Sau khi sinh con trai đầu lòng cho nhà họ Lý, một năm sau, cô có thêm hai bé sinh đôi. Tuy nhiên, cuộc tình giữa mỹ nhân Hong Kong và tỷ phú khét tiếng chỉ kéo dài khoảng 4 năm.

Ngoài những căn nhà mà cô đang ở, kèm với khoản tiền nuôi con chung, Lương Lạc Thi được cho là không nhận bất cứ thứ gì khác từ chồng cũ sau khi ly hôn.