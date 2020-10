Biệt thự, shophouse tăng giá, hâm nóng thị trường BĐS

Nhà phố, shophouse được đánh giá là phân khúc giữ mức tăng ổn định trên thị trường BĐS Hà Nội, thu hút nhà đầu tư lẫn người mua để an cư.

Theo báo cáo của Savills Hà Nội, sau giãn cách xã hội hồi tháng 4, phân khúc biệt thự, nhà liền kề có 8 dự án triển khai và 2 dự án bước vào giai đoạn mới, cung cấp 790 căn, tăng 17% theo quý. Tình hình hoạt động quý II tiếp tục khả quan với 470 căn biệt thự, nhà liền kề, shophouse, tăng 67% theo quý. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, số căn bán được giảm 78%, tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp trong 3 năm trở lại đây với 25%.

Đại diện Savills Hà Nội cho biết, dù giao dịch giảm sút so với năm 2019, giá sơ cấp trung bình phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse tiếp tục thiết lập mặt bằng mới. Giá sơ cấp trung bình của biệt thự là 4.764 USD /m2 (tương đương hơn 110 triệu đồng/m2), tăng 19% theo quý. Giá trung bình liền kề đạt 4.458 USD /m2 (tương đương hơn 100 triệu đồng/m2), tăng 9% và shophouse khoảng 7.306 USD /m2 (tương đương gần 170 triệu đồng/m2), tăng 18% theo quý.

Giá trung bình biệt thự, liền kề, shophouse trên thị trường BĐS Hà Nội tăng nhanh theo quý.

Biệt thự, liền kề, shophouse là phân khúc giữ mức tăng giá ổn định theo năm và tiếp tục trở thành tài sản giá trị. Đây là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư âm thầm “đổ tiền” vào phân khúc này trong bối cảnh dịch Covid-19.

Nắm bắt thực tế, nhiều chủ đầu tư cũng như đơn vị phát triển và kinh doanh dự án bung hàng. Đầu quý IV, thị trường chào đón dự án Him Lam Vạn Phúc gồm 222 căn shophouse trên mặt phố Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông. Mỗi căn có diện tích 84-126 m2, thiết kế 2 mặt tiền, 6 tầng cùng các tiện ích nội khu như trường quốc tế Nhật Bản, nhà để xe tập trung, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời…

Him Lam Vạn Phúc ra mắt đúng lúc thị trường được hâm nóng.

Đây là nguồn cung hiếm hoi ra mắt thị trường giai đoạn cuối năm, mở bán khi xây dựng gần như hoàn thiện. Theo đại diện Him Lam Land, một trong những lý do tạo nên sức hút của shophouse Him Lam Vạn Phúc là vị trí đắc địa, thiết kế tối ưu, tiện ích đa dạng, đảm bảo pháp lý, sổ đỏ lâu dài. Đại diện dự án khẳng định sẽ tách sổ bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Giới phân tích nhận định, phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse được kỳ vọng nhanh chóng hồi phục bởi nhà đất vẫn là khoản đầu tư được ưa chuộng. Trong thời gian tới, giá phân khúc này hứa hẹn tiếp tục tăng khi quỹ đất nội đô khan hiếm cùng vấn đề ách tắc trong phê duyệt, quy hoạch dự án. Vì vậy, phân khúc nhà liền thổ trở thành kênh đầu tư hút nhà đầu tư dịp cuối năm.