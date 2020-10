Biệt thự Manhattan Glory hưởng lợi gì từ 2 tiện ích mới ra mắt?

Sở hữu hai tiện ích độc đáo là đại lộ Ánh sáng và bến du thuyền cao cấp, The Manhattan Glory được kỳ vọng trở thành tâm điểm của khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Tọa lạc ở trung tâm khu đô thị Vinhomes Grand Park, khu biệt thự The Manhattan Glory nằm gần tuyến đường lớn của thành phố là Nguyễn Xiển - Long Phước, đồng thời liền kề tuyến phố thương mại kéo dài từ công viên 36 ha của khu đô thị. Cộng hưởng cùng hệ thống tiện ích cao cấp, The Manhattan Glory hứa hẹn trở thành nơi an cư chất lượng tại TP.HCM.

Cùng với đó, 2 tiện ích mới thuộc quần thể The Manhattan Glory là đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp được kỳ vọng giúp khu biệt thự gia tăng tiện ích. Trong đó, đại lộ Ánh sáng lấy cảm hứng từ đại lộ Danh vọng Hollywood (Mỹ), gồm 2 quảng trường lớn lớn Mặt Trăng và Mặt Trời.

Đại lộ Ánh sáng Manhattan Glory nổi bật giữa lòng Vinhomes Grand Park. Ảnh phối cảnh.

Đến đây, cư dân và khách tham quan sẽ được khám phá nhiều khu vực độc đáo như tiểu cảnh nước, giàn xích đu sắc màu, khu biểu tượng nghệ thuật… Hàng cọ Mỹ trải dọc 2 bên đại lộ kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng rực rỡ sẽ mang đến không gian lung linh, huyền ảo về đêm, mang đến cho người ghé thăm cảm giác như đang lạc bước tại Hollywood.

Kế đó, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory lại thiên về không gian nghỉ dưỡng sang trọng với phong cách đậm chất châu Âu. Bến thuyền này sở hữu kết cấu chính là tòa nhà Crystal Palace - công trình được ví như lâu đài giữa miền cổ tích, dự kiến hội tụ nhiều nhà hàng, quán cafe...

Không gian xung quanh bến thuyền được thiết kế hài hoà với cây cỏ, cùng loạt cảnh quan vương giả như đài phun nước, vườn tiểu cảnh phong cách nhiệt đới… Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory sẽ cung cấp dịch vụ du thuyền cho cư dân thượng lưu, đồng thời kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn tại TP.HCM.

Quần thể The Manhattan Glory nổi bật với bến thuyền cao cấp. Ảnh phối cảnh.

Là quần thể được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết, hướng tới trải nghiệm khác biệt, The Manhattan Glory sở hữu chuỗi tiện ích mang hơi thở từ những thiên đường nghỉ dưỡng nước Mỹ.

Trong đó, nổi bật là công viên thể chất gồm hệ thống các sân thể thao, sân chơi sắc màu, gym, hồ bơi, bể sục jacuzzi…; công viên Mặt Trời; công viên nghệ thuật Broadway; hay đường dạo bộ dưỡng sinh Glory Pathway sở hữu các khu vườn ánh sáng dọc sau các dãy nhà.

"Bộ sưu tập" công viên nội khu tại The Manhattan Glory. Ảnh phối cảnh.

Khu biệt thự còn sở hữu công viên Tropical Malibu với nhiều hồ bơi độc đáo, có thiết kế 2 tầng cùng các vật liệu trong suốt tạo hiệu ứng bắt mắt. Nơi này bố trí nhiều cây xanh, ghế nghỉ, vườn thiên đường, biểu tượng nghệ thuật theo phong cách Hawaii… Đối với cư dân nhí, làng tí hon Hobbiton đậm chất cổ tích cùng sân chơi nước mở ra không gian vui đùa thỏa thích, giúp tuổi thơ thêm thú vị.

Ảnh phối cảnh công viên Tropical Malibu.

Vị trí ven sông của The Manhattan Glory cũng đem đến thêm tiện ích đặc quyền là công viên Manhattan Riverside trải dài gần 2 km. Công viên này sở hữu nhiều tiện ích như vườn dưỡng sinh, vườn xích đu, giàn cảnh quan, sân chơi trẻ em, đường dạo bộ… Ngoài ra, quần thể biệt thự này còn sở hữu nhiều tiện ích đặc sắc như hồ cảnh quan, bộ ba cầu ngắm cảnh lãng mạn.

Dự án sở hữu nhiều công viên xanh mát. Ảnh phối cảnh.

Theo đại diện Vinhomes, sự đầu tư bài bản dành cho quần thể biệt thự, shophouse, boutique villa The Manhattan Glory là lời khẳng định cho mục tiêu xây dựng và nâng tầm chuẩn sống mới tại Vinhomes Grand Park, sau thành công từ Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River tại thị trường TP.HCM.