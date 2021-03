Biệt thự khoáng nóng được lòng giới nhà giàu Việt

BĐS phiên bản giới hạn và hướng đến việc chăm sóc sức khỏe như biệt thự khoáng nóng được giới nhà giàu thế giới và Việt Nam ưu tiên lựa chọn.

Chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng hoạt động đầu tư “ngôi nhà nghỉ dưỡng” vẫn được giới phân tích dự báo dẫn dắt thị trường BĐS Việt Nam thời gian tới. Trong đó, các dòng sản phẩm phiên bản giới hạn hướng đến yếu tố chăm sóc sức khỏe trở thành xu hướng được săn đón.

Ưu tiên của tầng lớp thượng lưu là các dự án khác biệt về vị trí, tầm nhìn hay ý tưởng tiện ích đột phá.

Tại miền Bắc, Sun Onsen Village - Limited Edition vừa ra mắt đầu năm nay với dòng biệt thự khoáng nóng là một trong số ít sản phẩm định vị sự khác biệt trên thị trường. Được phát triển bởi Sun Group tại dải đất xinh đẹp giữa núi rừng Quang Hanh (Quảng Ninh) và vịnh Bái Tử Long nghìn năm di sản, Sun Onsen Village - Limited Edition là tổ hợp biệt thự khoáng nóng phong cách Nhật Bản phiên bản giới hạn với 180 căn có mạch khoáng nóng Quang Hanh quý hiếm dẫn vào từng biệt thự.

Dòng biệt thự khoáng nóng của Sun Onsen Village định vị sự khác biệt trên thị trường.

Tọa lạc cạnh Yoko Onsen Quang Hanh - khu nghỉ dưỡng suối khoáng hút khách du lịch, Sun Onsen Village - Limited Edition là phiên bản nâng cấp với những trải nghiệm độc bản, riêng tư dành riêng cho giới thượng lưu Việt.

Thay vì tìm đến những khu du lịch, resort ở xa, chủ nhân Sun Onsen Village - Limited Edition có thể ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm nóng, giàu khoáng chất với nhiều công dụng cho sức khỏe ngay tại nhà mình.

Theo các tài liệu nghiên cứu của người Pháp, suối khoáng nóng Quang Hanh là một trong những nguồn khoáng hiếm hoi có giá trị cao. Mẫu nước khoáng Quang Hanh đã được Sun Group gửi đến Tokyo, Nhật Bản để phân tích, đánh giá. Kết quả cho thấy nguồn khoáng này rất giàu khoáng chất có lợi cho sức khỏe, với hàm lượng Ion Na+ và Cl- chiếm tới hơn 20g/l; có chứa axit metasilic, axit boric và đặc biệt tỷ lệ Brom lớn tới 40mg/l.

Các căn biệt thự Sun Onsen Village được dẫn trực tiếp nguồn khoáng nóng Quang Hanh vào tận nhà.

Vì vậy, suối khoáng Quang Hanh đem đến nhiều công dụng giúp đào thải độc tố, giảm đau và phục hồi chức năng cơ khớp, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị các bệnh về da, trẻ hóa da. Nước suối cũng giúp tinh thần sảng khoái, giảm stress… tốt cho sức khỏe người già và người lao động căng thẳng. Nước khoáng tại đây còn có độ PH trung tính, thích hợp nhiều đối tượng, lứa tuổi, kể cả những người có làn da nhạy cảm.

Không chỉ có nguồn khoáng dẫn vào từng căn biệt thự, Sun Onsen Village – Limited Edition còn sở hữu sự riêng tư và cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng. Tọa lạc ở mảnh đất sơn thủy hữu tình, với kiến trúc Nhật Bản sắc nét được đưa vào toàn bộ khu biệt thự, chủ sở hữu Sun Onsen Village - Limited Edition tận hưởng cảm giác thư giãn giữa không gian thiên nhiên tĩnh tại, biệt lập và lãng mạn.

Chủ nhân Sun Onsen Village - Limited Edition có thể ngâm mình tận hưởng nước khoáng nóng ngay tại nhà mình.

Quan ngại dịch Covid-19 khiến giới siêu giàu thế giới mạnh tay mua cả một hòn đảo nhằm tìm kiếm lợi ích và sự an toàn ở những vùng đất được cho là miễn nhiễm với dịch bệnh. Cùng với đó, việc sống giữa thiên nhiên với sự riêng tư và an toàn như một kỳ nghỉ dưỡng kéo dài đang thu hút người giàu. Thị trường BĐS cũng dần hình thành dòng sản phẩm second home – ngôi nhà thứ 2 đáp ứng tiêu chí đó, để làm hài lòng tầng lớp thượng lưu.

Năm 2019, hãng tin Telegraph đưa Việt Nam vào top 20 thị trường second home mới nổi thế giới. Tuy vậy, hiện nay, “khẩu vị” đầu tư của giới thượng lưu Việt không chỉ là căn nhà vườn ngoại ô rộng rãi để vui vầy hay biệt thự bên bờ biển đơn thuần. Các dự án đem đến yếu tố khác biệt mới thỏa mãn “gu” hưởng thụ và đầu tư của tập khách này.

Ra mắt đầu năm nay, biệt thự khoáng nóng Sun Onsen Village - Limited Edition tích hợp việc chăm sóc sức khỏe và sự riêng tư, an toàn đang được giới nhà giàu Việt ưu ái. Đặc biệt, những căn biệt thự đắt giá thuộc phân khu Yoko Villas được chú ý hơn cả.

Sun Onsen Village - Limited Edition sở hữu kiến trúc mang đậm phong cách Nhật Bản.

Tổ hợp biệt thự khoáng nóng Sun Onsen Village - Limited Edition có quyền sở hữu lâu dài, được phát triển theo mô hình resort cao cấp với thương hiệu quản lý vận hành chuyên nghiệp. Theo đó, tất cả biệt thự được đưa vào khai thác trong 10 năm và chia sẻ doanh thu với chủ sở hữu. Chủ sở hữu được hưởng 15 đêm trải nghiệm một năm trong thời gian khai thác và được tặng một đêm nghỉ dưỡng mỗi tháng tại Yoko Onsen Quang Hanh cho đến khi nhận bàn giao biệt thự.

Dự án nằm tại Quảng Ninh - nơi sở hữu kinh tế địa phương vững mạnh, hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện. Dự án cách 15 phút di chuyển đến Bãi Cháy, Hạ Long và chưa đến 2 giờ chạy xe từ thủ đô Hà Nội. Với đường bao biển kéo dài và các dự án cơ sở hạ tầng sắp hoàn thiện, Sun Onsen Village - Limtied Edition hội tụ nhiều giá trị mà giới thượng lưu tìm kiếm về một BĐS vị trí trung tâm, kiến trúc nghệ thuật, tiện ích khác biệt.

