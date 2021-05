Biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion thu hút nhà đầu tư

Dự án Ixora Ho Tram by Fusion vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, với 70% biệt thự va 100% condotel tìm được chủ sở hữu.

Thông tin trên được chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd. công bố sau sự kiện ra mắt Ixora Ho Tram by Fusion. Buổi lễ diễn ra tại khách sạn The Grand Ho Tram, có sự góp mặt của nhiều khách hàng và đối tác.

Biệt thự ven biển bàn giao hoàn thiện

Ixora Ho Tram by Fusion là dự án thành phần của Ho Tram Strip, được đầu tư và phát triển bởi Ho Tram Project Company Ltd. (công ty con của Asian Coast Development). Đây là chủ đầu tư có ưu thế 100% vốn nước ngoài, đầu tư 4,2 tỷ USD để xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng này.

Dòng sản phẩm biệt thự tại dự án Ixora Ho Tram by Fusion. Ảnh phối cảnh.

Trong sự kiện ra mắt dự án, Ixora Ho Tram by Fusion thu hút nhà đầu tư nhờ sở hữu nhiều lợi thế riêng. Đối với sản phẩm biệt thự, khách hàng sở hữu có thể sử dụng để nghỉ dưỡng hoặc vận hành cho thuê, với mức chia sẻ lợi nhuận lên đến 70%. Chủ đầu tư tặng gói “Golf Membership” của The Bluffs Golf Course cho các chủ nhân sở hữu biệt thự tại dự án.

Một trong những điểm cộng của các sản phẩm thuộc dự án là bàn giao hoàn thiện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Các biệt thự tại dự án sau khi bàn giao sẽ được vận hành bởi thương hiệu Fusion Hotels & Resorts.

Phần ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư dự án Ixora Ho Tram by Fusion và thương hiệu vận hành Fusion Hotels & Resorts tại lễ ra mắt.

Theo chủ đầu tư, Lodgis Hospitality (liên doanh giữaQuỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân Warburg Pincus và Công ty quản lý đầu tư VinaCapital) với chiến lược đầu tư dài hạn vào Asian Coast Development, đã quy tụ đội ngũ chuyên gia tham gia phát triển và xây dựng dự án đến từ nhiều quốc gia. Ho Tram Strip nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng được kỳ vọng trở thành điểm đến của du khách toàn cầu và là công trình biểu tượng của khu vực.

Tiện ích đủ đầy, vị trí thuận tiện

Cộng hưởng vào những điểm cộng trên, Ixora Ho Tram by Fusion sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích.

Cụ thể, Ixora Ho Tram by Fusion được đầu tư hoàn thiện hệ thống tiện ích liền kề trị giá hàng trăm triệu USD. Dự án sở hữu hàng loạt tiện ích và dịch vụ đồng bộ từ khu phức hợp Ho Tram Strip, các dự án thành phần đã triển khai như cụm khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort, sân golf The Bluffs cùng hệ thống nhà hàng, bar, dịch vụ vui chơi giải trí và casino. Sắp tới đây, công viên nước hiện đại liền kề dự án này cũng sẽ ra mắt.

Vị trí dự án Ixora Ho Tram by Fusion tại Ho Tram Strip - quần thể có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD . Ảnh phối cảnh.

Thêm vào đó, Ixora Ho Tram by Fusion sở hữu vị trí kết nối khi tọa lạc tại dải bờ biển nguyên sơ Hồ Tràm, cách sân bay quốc tế Long Thành 50 phút đi xe. Được bao phủ bởi rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu với diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha, dự án được đánh giá là có vị thế rừng - biển liền kề, mang đến không gian sống và nghỉ dưỡng sinh thái.

Ngoài ra, dự án thụ hưởng hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện như tuyến đường cao tốc, hệ thống cầu cảng, đường sắt, sân bay. Thời gian tới, tuyến đường Vũng Tàu - Xuyên Mộc sẽ được mở rộng đến 42 m, giúp cư dân thuận tiện di chuyển. Bên cạnh đó, sự hình thành của tuyến đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai sẽ giúp sản phẩm của Ixora Ho Tram by Fusion sinh lời tốt hơn.