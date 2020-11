Biệt thự 8,9 triệu USD của hoàng tử Saudi Arabia

Chỉ số giá vàng tăng hơn 32% từ đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 11 đã tăng 0,87% so với tháng trước và tăng 32,04% so với đầu năm với nguyên nhân chính do ảnh hưởng từ biến động giá vàng thế giới.