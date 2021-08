Biệt thự 2,7 triệu USD của tài tử Hollywood bị cháy

Trận hỏa hoạn thiêu rụi tầng trên căn biệt thự ở Pháp của Eddie Redmayne. Cha nam diễn viên mô tả vụ cháy làm khu vực trông giống khung cảnh của Thế chiến I.

Ngày 22/8, theo Daily Mail, biệt thự sang trọng trị giá 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,7 triệu USD ) của ngôi sao điện ảnh Eddie Redmayne bị tàn phá nặng do ảnh hưởng của vụ cháy rừng quang vùng Riviera, Pháp.

Vụ cháy rừng lớn nhất trong năm của Pháp lan qua 20.000 mẫu Anh của vùng Var gần Saint-Tropez, phá hủy hàng chục căn nhà, bao gồm biệt thự của Eddie Redmayne.

"Toàn bộ tầng trên và mái nhà bị thiêu rụi. Sức nóng rất dữ dội. Ngọn đồi ở phía sau căn nhà hiện tại giống như khung cảnh của Chiến tranh Thế giới thứ nhất", Redmayne nói với Daily Mail.

Biệt thự ở Pháp của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng. Ảnh: Daily Mail.

Richard Redmayne cho biết gia đình ông từng gặp trường hợp tương tự cách đây 15 năm nhưng không khủng khiếp như lần này. Người làm vườn cho rằng ngọn lửa di chuyển nhanh đến mức bao phủ toàn bộ khu vực trong một giờ (trước đây phải mất khoảng 3 ngày).

Daily Mail đưa tin cha mẹ của nam diễn viên là Richard và Patricia (hiện sống ở Chelsea, London) sẽ đến Pháp để xem mức độ thiệt hại. Đây là nhà của cha mẹ anh để lại và là nơi tài tử Cô gái Đan Mạch thường xuyên lui tới nghỉ dưỡng.

Eddie Redmayne là tài tử người Anh. Nam diễn viên nổi tiếng toàn cầu với vai diễn người phụ nữ chuyển giới dằn vặt nội tâm trong Cô gái Đan Mạch. Trước đó, ngôi sao 39 tuổi giành giải Oscar, BAFTA và Quả cầu Vàng cho vai diễn nhà vật lý Stephen Hawking trong The Theory Of Everything (2014).

Nam diễn viên hiện tham gia loạt phim Sinh vật huyền bí - phần tiền truyện của series Harry Potter.