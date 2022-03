'Biệt đội đánh thuê 4' được đầu tư 200 triệu USD

Nam diễn viên Dolph Lundgren tiết lộ kinh phí sản xuất “The Expendables 4” cao gấp đôi so với các phần phim trước đó của thương hiệu.

Loạt phim The Expendables do ngôi sao cơ bắp Sylvester Stallone sáng tạo và thủ vai chính. Phim quy tụ dàn tài tử Hollywood nổi danh với dòng phim hành động cháy nổ thập niên 1980-1990 trong vai các thành viên của một nhóm lính đánh thuê tinh nhuệ. The Expendables 4 đã bấm máy năm 2021. Phần phim mới có thêm sự góp mặt của Iko Uwais, Tony Jaa, Andy Garcia, Megan Fox và 50 Cent trong các vai diễn quan trọng.

Trong bài phỏng vấn mới thực hiện với Pop Culture, nam diễn viên Dolph Lundgren, thủ vai Gunner Jensen của thương hiệu, đã có nhiều chia sẻ thú vị về hậu trường tác phẩm. Ngôi sao 64 tuổi người Thụy Điển tiết lộ The Expendables 4 có nhiều khác biệt với ba phần phim trước đó, đặc biệt là quy mô đầu tư sản xuất.

Jason Statham và Iko Uwais trên phim trường The Expendables 4. Ảnh: Millennium.

“Bộ phim chắc chắn hoành tráng hơn. Ý tôi là tôi nghĩ kinh phí sản xuất phần phim này ít nhất cao gấp đôi phần trước đó. The Expendables là chùm phim đặc biệt, bởi nhiều thương hiệu hành động ngày nay được chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng và nhắm đến nhóm khán giả trẻ. Thế nên chúng không máu me, không tàn bạo. Chẳng ai phải bỏ mạng. Người ta chỉ đơn thuần bị lưu đày qua một vũ trụ khác”, Lundgren nói.

The Expendables (2010), phần phim đầu tiên của thương hiệu điện ảnh, được đầu tư kinh phí sản xuất 80 triệu USD . Hậu truyện Expendables 2 (2012) và The Expendables 3 (2014) tăng lên 100 triệu USD . Từ chia sẻ của Dolph Lundgren, có thể suy ra The Expendables 4 tiêu tốn đến 200 triệu USD để sản xuất.