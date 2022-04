Biển Vũng Tàu kín người trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ

Thời tiết thành phố Vũng Tàu ngày đầu kỳ nghỉ lễ mát mẻ, nhiệt độ khoảng 30 độ C, tuy nhiên có gió khá lớn và sóng to. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ chọn chỗ tắm gần bờ để đảm bảo an toàn.