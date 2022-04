Biển Vũng Tàu không quá đông đúc trong ngày đầu nghỉ lễ

Du khách chưa phải chịu cảnh chen chúc trong ngày nghỉ đầu tiên tại TP Vũng Tàu.

Dịp nghỉ lễ 30/4, TP Vũng Tàu được dự đoán sẽ đón lượng khách đông hơn so với kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ. Theo ghi nhận của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, tính đến 13h ngày 30/4, thành phố đón khoảng 36.000 lượt khách, cao hơn con số 21.000 lượt của ngày đầu dịp giỗ Tổ.

Giá phòng hợp lý, không chặt chém

Theo ghi nhận của phóng viên, đầu giờ chiều hôm nay, các bãi tắm trên địa bàn không quá đông đúc, khách du lịch cảm thấy khá thoải mái.

Chị Vy Nguyễn (Hà Nội) cùng nhóm bạn hơn 10 người chọn di chuyển đến TP Vũng Tàu bằng tàu cao tốc. Chị cho biết, đây là phương án hợp lý vào ngày lễ vì tránh được cả thời tiết xấu và kẹt xe. Cũng theo chị, việc đặt phòng qua các app trung gian cũng dễ dàng dù đặt trước chỉ một tuần. Địa điểm lưu trú lần này của chị là một khách sạn nằm ngay mặt tiền đường Thùy Vân.

Du khách thoải mái tắm biển trong ngày nghỉ đầu tiên tại TP Vũng Tàu. Ảnh: Lê Hoài.

Tương tự, nhóm bạn của Quỳnh Như và Quỳnh Hân (Bình Thuận) cũng chỉ tốn 2,5 triệu đồng/đêm cho phòng 7 người. Với họ đây là mức giá hợp lý trong ngày nghỉ lễ.

Tương tự như chị Vy Nguyễn, gia đình chị Thu Huyền (Hà Nội) cũng cảm thấy khá thoải mái trong ngày nghỉ đầu tiên tại TP Vũng Tàu. Dù có con nhỏ đi cùng, gia đình chị cũng không gặp nhiều khó khăn trong chuyến đi.

Di chuyển dễ dàng, thời tiết mát mẻ

Ở một số điểm check-in nổi tiếng như ngọn Hải Đăng hay các bãi biển đều còn khá vắng. Các hàng quán cũng chưa rơi vào tình trạng quá tải.

Chị Thu Huyền cùng con gái chơi đùa trên bãi biển. Ảnh: Lê Hoài.

Không chỉ phòng nghỉ mà các dịch vụ khác cũng được du khách nhận xét là bình ổn, không xảy ra tình trạng "chặt chém".

Anh Tiến Trình (TP.HCM) và người yêu xuống TP Vũng Tàu từ hôm qua. Trong ngày nghỉ đầu tiên, trải nghiệm của anh ở các hàng quán rất tốt. Thái độ phục vụ nhiệt tình và không bị tăng giá trong ngày lễ.

Bên cạnh đó, đoạn đường di chuyển từ các tỉnh thành khác đến trung tâm thành phố khá thông thoáng. Điều này cũng giúp khách du lịch có tâm lý thoải mái và vui vẻ hơn.

Nhóm bạn của Quỳnh Như và Quỳnh Hân cảm thấy thoải mái vì biển khá thưa người. Ảnh: Lê Hoài.

Du khách Văn Ngoan (Bình Dương) cũng cho biết quãng đường di chuyển từ Bình Dương xuống đây khá suôn sẻ. Tuy gặp trời mưa nhưng anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều, thời gian chạy xe cũng tương tự như ngày thường.

Dù đã nhận được nhiều thông tin về tình trạng đông đúc của TP Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ nhưng Công Tuyền (Sóc Trăng) không quá lo lắng. Trên đường đi, anh gặp phải tình trạng xe chạy lấn làn dẫn đến tâm trạng có phần khó chịu. Tuy nhiên, khi đến nơi, thời tiết mát mẻ và lượng khách không quá đông đúc làm anh thoải mái hơn. Anh và người yêu của mình hi vọng sẽ có những ngày nghỉ thật vui tại đây.

Ghi nhận khoảng 16h ngày 30/4, lượng khách du lịch ở TP Vũng Tàu không quá đông. Ngày đầu đợt nghỉ lễ có mưa từ 11h30, trời nắng trở lại từ 14h30.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, cho biết lượng khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 nhưng thấp hơn các năm trước. Để khách du lịch có được trải nghiệm tốt nhất, các sở, ban, ngành của thành phố đã chủ động lên kế hoạch, đảm bảo an ninh, mỹ quan và vệ sinh an toàn thực phẩm.