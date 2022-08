Biện pháp ngăn ngừa viêm gan do virus

Viêm gan có thể do một số loại virus gây ra như A, B, C, D và E. Nếu không được ngăn ngừa và điều trị đúng lúc, tình trạng này dẫn đến bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ không do rượu.

Theo Hindustan Times, ngày nay, các bệnh về gan khá dễ mắc phải do nhiều yếu tố bao gồm di truyền, lối sống thiếu lành mạnh như uống rượu hoặc ăn quá nhiều thức ăn béo. Ngoài ra, một số loại virus gây viêm gan, bao gồm viêm gan A, B, C, D, và E. Nếu không được điều trị đúng lúc, căn bệnh này có thể gây ra nhiều vấn đề như tiểu đường, viêm gan B, viêm gan C và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Bệnh xơ nang là ví dụ về bệnh di truyền có tác động xấu đến các cơ quan trong cơ thể. Những bệnh này có thể được ngăn ngừa bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, tránh uống nhiều rượu và tuân thủ chế độ ăn uống phù hợp theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng. Tiến sĩ Chandra Kant, chuyên gia tư vấn y khoa về tiêu hóa tại Bệnh viện Manipal ở Vijayawada (Ấn Độ), tiết lộ: "Viêm gan do virus có nghĩa là tổn thương gan do các nguyên nhân lây nhiễm và không lây nhiễm. Nguyên nhân truyền nhiễm bao gồm virus viêm gan (A, B, C, D, và E), HSV (virus herpes) và CMV (virus cytomegalo). Các nguyên nhân không lây nhiễm bao gồm rượu, thuốc như vi lượng đồng căn, thuốc chống lao, bệnh Wilson và viêm gan tự miễn". Theo tiến sĩ Kant, viêm gan A và E thường cấp tính, cơ thể có thể phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, viêm gan B, C và D có thể gây nhiễm trùng cấp tính và mạn tính. Mặc dù hầu hết bệnh nhân có thể hồi phục, phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất để ngăn ngừa tổn thương gan do viêm gan virus tiến triển và ung thư gan. Viêm gan do virus nếu không được ngăn ngừa và điều trị kịp thời có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, viêm gan B, C và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Ảnh: Cmirs. Theo tiến sĩ Rajasekhar Perumalla, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép gan mật và gan kiêm tại Bệnh viện Kamineni ở Hyderabad (Ấn Độ), nên chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm bằng các xét nghiệm tầm soát thích hợp để đánh giá chức năng gan và sức khỏe. "Viêm gan B và C gây ra ở những nhóm dân số có nguy cơ cao, việc phát hiện sớm và dùng thuốc phù hợp có thể ngăn ngừa chúng. Viêm gan A và B có thể phòng ngừa được với sự trợ giúp của vaccine", ông Perumalla cho hay. Theo đó, tiến sĩ Perumalla đưa ra một số lời khuyên về thay đổi lối sống và biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa tổn thương gan do viêm gan siêu vi: - Đảm bảo bạn và gia đình luôn uống nước sạch. Có thể lắp đặt máy lọc nước với bộ lọc UV, RO hoặc cơ học. Các gia đình có thể sử dụng nước khoáng đóng chai từ các nhà bán lẻ có uy tín và thương hiệu lâu đời khi đi du lịch. - Tránh xa các quầy bán đồ ăn ven đường, đặc biệt là những quán bán sữa lắc và nước trái cây. - Hạn chế tới hiệu cắt tóc và tiệm làm đẹp. Ở những quán công cộng này, nguy cơ lây nhiễm cao nếu họ không sử dụng lưỡi dao cạo một lần hoặc khử trùng không đúng cách. - Viêm gan B và HCV thường lây truyền qua đường tình dục. Do đó, các cặp đôi cần tuân thủ việc quan hệ tình dục an toàn. - Viêm gan A và B được ngăn ngừa bằng cách tiêm chủng. Ung thư gan do viêm gan B là bệnh ung thư duy nhất được ngăn ngừa bằng cách tiêm chủng. - Có thể phát hiện sớm tình trạng tiềm ẩn bằng sàng lọc HBV và HCV. Cả hai loại virus gây ung thư gan và xơ gan này đều có thể điều trị hiệu quả. Zing News cùng Nutifood GrowPLUS+ đồng hành thực hiện tuyến nội dung “Bệnh truyền nhiễm mùa hè”, nhằm cập nhật thông tin và giúp các bậc phụ huynh nâng cao nhận thức phòng chống bệnh truyền nhiễm ở trẻ trong thời điểm giao mùa. Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức được phát triển bởi Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, xây dựng nền tảng FDI đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt, giúp trẻ hấp thu tối ưu các dưỡng chất. Sản phẩm được bổ sung 100% sữa non 24 giờ tự nhiên từ Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG 1000+, đã được chứng nhận lâm sàng giúp nhân đôi đề kháng, tạo nền tảng vững chắc cho bé cao lớn và thông minh hơn. Độc giả tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây hoặc liên hệ hotline (028)38255777. 9 triệu chứng của người bệnh viêm gan B Người thân cho rằng tôi có dấu hiệu mắc viêm gan B. Xin hỏi bệnh này có những dấu hiệu cụ thể nào và biến chứng ra sao?