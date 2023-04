Biển người xin nước tắm Phật dịp Tết Chôl Chnăm Thmây ở miền Tây

Nghi thức tắm Phật diễn ra tại hầu hết chùa Khmer ở miền Tây, do các vị sư tổ chức thực hiện, với sự tham gia của đông đảo người dân. Nghi thức truyền thống này nhằm thể hiện đức tin của người Khmer về đức Phật. Đồng thời, việc xin nước tắm Phật dội lên người để mang lại sự bình an, may mắn cho bản thân và gia đình trong năm mới.