Biển người tràn ngập thủ đô Argentina sau trận thắng Croatia

Với cá nhân Lionel Messi, đây là lần thứ 2 anh có cơ hội sánh ngang với huyền thoại Diego Maradona. Ngôi sao 35 tuổi thường xếp sau cố danh thủ trong lòng người dân Argentina do chưa cùng đội nhà giành cúp vàng thế giới. Messi cũng đã 4 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup năm nay, sau 6 trận thi đấu.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019