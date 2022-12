Biển người dự lễ ăn mừng của tuyển Argentina

Nhiều CĐV mạo hiểm trèo lên mái của nhà ga để ăn mừng. Nhà chức trách chưa ghi nhận sự cố nào nghiêm trọng ngoài một vài ca chấn thương do leo trèo.

Chính quyền đã huy động hàng nghìn nhân viên an ninh từ nhiều lực lượng khác nhau để đảm bảo an toàn cho CĐV và tuyển Argentina trong lễ mừng công.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019