Biển người chào đón năm mới trên khắp thế giới

Do sự khác biệt về múi giờ nên thế giới không thể cùng lúc chào đón năm mới. Kiribati ở Thái Bình Dương là quốc gia đầu tiên chào đón năm mới khi đồng hồ điểm sang năm 2023 sớm hơn một giờ so với các nước láng giềng bao gồm New Zealand. Trong ảnh là màn pháo hoa trên tòa tháp Sky Tower ở trung tâm Auckland (New Zealand), khi lễ đón năm mới bắt đầu.