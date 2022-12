Biển người Argentina vỡ òa giữa niềm vui chiến thắng 'như thiên đường'

Nếu có một điều mà người hâm mộ Argentina học được ở World Cup này, đó là việc họ không thể ngủ quên trên vòng nguyệt quế ngay cả khi đã dẫn trước 2-0. Nhưng sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính, người dân ở Buenos Aires đã vỡ oà khi biết rằng đội tuyển sẽ mang về chiếc cúp đáng thèm muốn nhất của bóng đá nước nhà.

Tại La Puerta Roja, quán bar ở quận trung tâm thành phố San Telmo, nhiều người đến sớm để xem trận chung kết đến nỗi họ phải xếp hàng bên ngoài một tiếng rưỡi trước khi trái bóng bắt đầu lăn.

Theo Guardian, hầu như không thể nghe thấy tiếng của bình luận viên giữa tiếng la hét, đập tay vào bàn và đôi khi là tiếng kính vỡ.

“Đây là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra, giống như thiên đường”, Juan Pablo Iglesias, 48 ​​tuổi, cho biết.

“Chúng ta là những nhà vô địch”, anh quay sang nói với đứa con của mình khi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. “Chúng ta là những người vĩ đại nhất trên thế giới!”.

Người dân Argentina đã phải trải qua tột cùng các cung bậc cảm xúc, từ vui mừng, lo sợ, hồi hộp và cuối cùng là vỡ òa.

Sau khi Messi mở tỷ số trong hiệp một với một cú sút 11 m qua mắt thủ môn người Pháp Hugo Lloris, hàng nghìn người theo dõi trên màn hình khổng lồ ở Plaza Intendente Seeber của Buenos Aires đã không thể ngừng cổ vũ.

“Leo”, một người trong đám đông hét lên, “chúng tôi yêu anh!”.

Bàn thắng thứ hai, của Ángel Di María, đã đẩy sự hân hoan ấy lên cao trào.

Không khí vẫn tưng bừng khi hiệp hai bắt đầu. Tại bar La Puerta Roja, các cổ động viên trong trang phục áo sọc xanh da trời và trắng, với những lá cờ lấp lánh được vẽ đầy cánh tay và má, ôm nhau và nhảy cẫng lên.

Thế nhưng, hai bàn thắng trong vòng 2 phút của Kylian Mbappé khiến bầu không khí như bị ngâm trong nước đá. Khi trận đấu bước vào hiệp phụ rồi đá luân lưu, ít nhất một người đã phải thở vào túi giấy.

“Tôi cảm thấy bụng đau đau”, một trong những nhân viên quầy bar nói.

Và khi cú sút cuối cùng của Gonzalo Montiel đã mang về chiến thắng, bầu không khí bùng nổ.

Phía bên ngoài, Iara Diaz, 22 tuổi, mô tả tâm trạng là "ngây ngất".

Khi Mbappé gỡ hòa giữa lúc thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 10 phút, “tôi muốn đập phá mọi thứ”, cô cho biết.

Đây được coi là cơ hội cuối cùng để Messi vô địch World Cup. “Anh ấy xứng đáng với điều này”, Diaz nói, gần như bật khóc khi gọi tên Messi. Lần cuối cùng Argentina vô địch giải đấu là vào năm 1986, năm bàn thắng đến từ “Bàn tay của Chúa” của Maradona giúp đội bóng loại Anh.

Sau trận đấu, các cổ động viên đổ xô đến Obelisk ở trung tâm Buenos Aires. Washington Post cho hay hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu người khác đã đổ ra đường ở thủ đô ngay sau khi La Albiceleste, đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, đánh bại Pháp.

Đó là một khởi đầu đầy cảm xúc cho lễ kỷ niệm náo nhiệt. Đường phố lúc này là bản giao hưởng của những reo hò, tiếng còi xe, nhạc cumbia (thể loại nhạc nhảy nổi tiếng ở châu Mỹ Latin), với cảnh tượng những người xa lạ ôm nhau.

Tại khu phố Colegiales, nhà trị liệu ngôn ngữ Angeles Usovich đã bật khóc sau quả phạt đền cuối cùng, khuỵu gối xuống vỉa hè khi cô gọi cha mình để ăn mừng.

“Aguante Argentina”, cô hét vào điện thoại. “Argentina đã chịu đựng”.

Thật vậy, nhiều người ở quốc gia Nam Mỹ mê bóng đá nói rằng họ rất cần một thứ gì đó để ăn mừng. Lạm phát tăng cao đồng nghĩa với thời kỳ kinh tế khó khăn đang diễn ra tại đất nước có 47 triệu cư dân. Nhiều người trong số họ đã phải từ bỏ các kỳ nghỉ hoặc bỏ qua việc mua thịt bò làm món asados ​​nổi tiếng.

Không chỉ vậy, tuần trước, Phó tổng thống Cristina Fernández de Kirchner đã bị kết án 6 năm tù về tội tham nhũng, một bản án làm gia tăng sự chia rẽ chính trị nghiêm trọng.

Trong hoàn cảnh đó, việc La Scaloneta mang chiếc cúp về nước mang đến cơ hội để mọi người gạt bỏ sự khác biệt sang một bên và gắn kết.

Trước trận chung kết, Tổng thống Argentina Alberto Fernández đã viết trên Twitter cho người đồng cấp Pháp rằng: “Ông Emmanuel Macron thân mến, tôi rất yêu mến ông và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Ngoại trừ vào ngày 18/12".

"Argentina là đất nước kỳ diệu của tôi, và đó là Mỹ Latinh! Hãy tiến lên, xanh nhạt và trắng!”, ông chia sẻ.

Mặc dù được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc, Messi từng bị một số người Argentina chỉ trích vì đã không thể mang về cho họ chiếc cúp vô địch World Cup, kể từ khi anh ra mắt năm 2006.

Họ nói rằng anh là người châu Âu hơn là người Argentina. Họ thường xếp anh ở vị trí thứ hai sau Diego Maradona, huyền thoại bóng đá đã dẫn dắt selección, tên gọi khác của đội tuyển quốc gia, đến chức vô địch World Cup 1986.

Thế nhưng, chiến thắng ngày 19/12 đã dập tắt những bình luận đó. Hình ảnh Lionel Messi được Sergio Aguero cõng khi ăn mừng chức vô địch World Cup đã gợi lại ký ức tươi đẹp của tuyển Argentina cách đây 36 năm, theo Marca.

Lola Del Valle, sinh viên đại học 22 tuổi, cho biết người Argentina sẽ ăn mừng cho Messi bất kể kết quả trận đấu ra sao. Nhưng khả năng lãnh đạo của anh đối với đội đã cho thấy tại sao Messi là “100% là người Argentina”.

“Messi đã trải qua mọi thứ. Anh ấy đã thử hàng triệu lần, anh ấy đã thất bại hàng triệu lần, cố gắng sống theo di sản của Maradona”, cô nói. “Thế nhưng, Messi vẫn tiếp tục chiến đấu và cuối cùng anh đã làm được”.

Trong khi đó, Carina Molina, 37 tuổi, nói rằng tim cô như “sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực”.

Molina chưa đủ lớn để có thể nhớ chiến thắng World Cup gần đây nhất của Argentina. Khi đó, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng cô đã chơi bóng đá trong phần lớn thời thơ ấu và tuổi thiếu niên của mình.

Là một người hâm mộ lâu năm của đội tuyển quốc gia, cô cũng bật khóc từ căn hộ của mình sau khi Argentina thực hiện thành công loạt súng luân lưu.

Vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, các đường phố ở Buenos Aires rơi vào tình trạng bế tắc tê liệt. Những người hâm mộ bóng đá đã chặn nhiều con đường lớn, tiến vào trung tâm thành phố trong đoàn diễu hành màu xanh trắng để hòa vào đám đông chật cứng tại tượng đài Obelisk.

Nhiều tàu điện ngầm của thành phố đóng cửa, và một số xe buýt đang chạy cũng chật kín người hâm mộ.

Vì vậy, nhiều người đã chọn đi bộ. Vừa đi, họ vừa hát bài thánh ca bóng đá - cách phổ biến nhất để cổ vũ đội bóng trong suốt giải đấu này. Đó là một “bài hát thần chú trữ tình” đặt cả Messi và Maradona trong sự tôn trọng ngang nhau.

“Tôi không thể giải thích cho bạn, bởi vì bạn sẽ không hiểu

Tôi đã khóc thương bao nhiêu năm cho trận chung kết mà chúng ta đã bỏ lỡ

Nhưng chuyện đó đã qua rồi bạn ạ, giờ chúng ta lại tiếp tục hy vọng

Tôi muốn giành chiến thắng thứ ba, tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới”.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.