Biên kịch ‘Penthouse’ thừa nhận phim vô lý

Nữ biên kịch Kim Soon Ok thú nhận bản thân cảm thấy series truyền hình ăn khách có quá nhiều chi tiết khó tin.

Kim Soon Ok là biên kịch đứng sau nội dung của series truyền hình ăn khách Penthouse - hiện đã bước vào mùa ba. Sau hai phần phim thành công về rating, nữ biên kịch thừa nhận chị cảm thấy cốt truyện mình viết ra ngày càng trở nên thiếu thực tế.

Biên kịch Kim Soon Ok trong một buổi đọc kịch bản.

Ngày 7/6, kênh truyền hình SBS đã phát sóng một video hỏi đáp với biên kịch Kim Soon Ok xoay quanh series ăn khách Penthouse. Sau khi mùa phim đầu tiên lên sóng, nữ biên kịch được công chúng Hàn Quốc gọi bằng nhiều biệt danh như “Soon Ok không gì là không thể” hay “Kim Soon Ok người viết thần thoại”.

Những cái tên này đều bắt nguồn từ việc Penthouse chứa nhiều tình tiết phi thực tế như nhân vật rõ ràng đã bị giết trên màn ảnh lại tìm được cách thoát chết thần kỳ. Chia sẻ về những biệt danh khán giả gọi mình, Kim Soon Ok nói: “Tôi nghĩ những cái tên như ‘Soon Ok toàn năng’ ra đời vì kịch bản phim mình viết thiếu tính thực tế. Tôi thừa nhận điều này.

Tôi nghĩ việc quá nhiều tai họa dồn dập đổ xuống đầu các nhân vật trong phim đã khiến cảm xúc nội tâm của họ không được bộc lộ rõ ràng. Đồng thời, việc lần lượt để các nhân vật tưởng chừng đã chết xuất hiện trở lại cũng khiến người xem nhất thời bối rối”.

Nữ biên kịch khiến cả trường quay bật cười khi tiết lộ từng nhận được đề nghị quảng cáo cho một tựa game hồi sinh, nơi các nhân vật không thể thiệt mạng.

Trong chương trình, chị cho biết mình đã đọc hết các chỉ trích của cư dân mạng nhắm vào bộ phim xung quanh việc đưa trở lại màn ảnh quá nhiều nhân vật ngỡ đã bỏ mạng. Kim cho biết đã tự kiểm điểm rất nhiều khi xem lại bộ phim hoàn chỉnh.

"Suy nghĩ bật ra trong đầu tôi khi xem lại luôn là lẽ ra mình nên chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia. Tôi cũng tự nhủ không được hồi sinh các nhân vật. Nhưng rồi khi đặt bút, tôi lại tạo ra thêm nhiều biến cố khác và chuẩn bị cho sự hồi sinh của một nhân vật ngỡ đã bỏ mạng từ nhiều tập trước”, nữ biên kịch chia sẻ.

Màn tái xuất của Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) sau khi bị đâm chết là một trong nhiều tình tiết gây bối rối cho người xem.

Cuối cuộc phỏng vấn, Kim Soon Ok gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới khán giả theo dõi Penthouse, nhấn mạnh những biệt danh tiêu cực nhắm vào mình đều bắt nguồn từ tình yêu và sự ủng hộ của những người xem trung thành.

Kim cũng dành lời cảm ơn cho các diễn viên đã dành sự tin tưởng và hợp tác cùng mình: “Các diễn viên giống như món quà mà số phận ưu ái cho tôi. Diễn xuất của họ mang đến cho Penthouse hơi thở từ cuộc sống. Mọi người đã dồn nhiều tâm huyết để thể hiện cảm xúc của nhân vật một cách chân thực”.