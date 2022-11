Biên kịch lên tiếng về show hẹn hò bị chỉ trích phản cảm

MC Bomi cho biết Eden, Descendants of Instinct mùa 2 nóng bỏng hơn phần đầu tiên. Biên kịch nói thêm chương trình tuyển được nhiều thí sinh bất chấp tranh cãi.

Ngày 15/11, tờ Newsen đưa tin tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Eden, Descendants of Instinct, biên kịch Yoo Ji Hye cho biết mùa 2 có nhiều điểm khác biệt so với mùa đầu tiên.

Theo Yoo Ji Hye, mùa đầu tiên rất kích thích và nóng bỏng. Do đó khi tuyển thí sinh cho mùa 2, biên kịch phấn khích nhưng cũng lo lắng phản ứng trái chiều từ khán giả về việc có nhiều cảnh táo bạo.

“Tuy nhiên, lượng người đăng ký rất lớn. Ngay cả trong cuộc họp, nhiều ứng cử viên khẳng định họ đã sẵn sàng và chấp nhận thể hiện mọi thứ miễn chương trình cho phép. Do đó quá trình tuyển thí sinh khá dễ dàng. Với phần 2, tôi cố gắng giải quyết các phản ứng tiêu cực từ mùa 1. Điều quan trọng là tôi tìm được các thí sinh trung thực, quyến rũ, bản năng và khiêm tốn”, biên kịch cho biết.

Mùa 2 của chương trình nhiều cảnh nhạy cảm.

Biên kịch Yoo Ji Hye cho biết thêm: “Phần chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong mùa 2 là Night of Reversal. Nếu Night of Reversal ở mùa 1 có những cảnh gay cấn, mạnh mẽ thì với mùa 2, nó tràn đầy sự hồi hộp, phản bội và những giọt nước mắt”.

Cũng trong họp báo, MC Bomi cho biết phần 2 nóng bỏng và chân thực hơn so với mùa đầu tiên.

Vừa qua, Eden, Descendants of Instinct công bố những hình ảnh đầu tiên của phần 2 thông qua video teaser. Trong video, 4 cặp nam nữ tiếp xúc thân mật ngay lần đầu gặp mặt. Họ động chạm cơ thể trong trang phục đồ bơi. Chương trình một lần nữa gây tranh cãi.

Eden, Descendants of Instinct là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Lên sóng vào tháng 6, chương trình bị chỉ trích thậm tệ vì nội dung phản cảm. Eden, Descendants of Instinct thậm chí bị khiếu nại vì có quá nhiều cảnh quay phản cảm.