Biên kịch kiếm bộn tiền nhờ phim 'The Glory'

Biên kịch Kim Eun Sook được cho là kiếm 100 triệu won với mỗi tập bản thảo. Mức phí này tăng lên khi bà có hàng loạt tác phẩm nổi tiếng.

Ngày 12/1, tiết lộ của tờ Wikitree về số tiền biên kịch Kim Eun Sook nhận cho từng tập phim đang thu hút sự chú ý. Theo đó, bà được trả 100 triệu won với mỗi tập bản thảo.

Năm 2019, mức phí biên kịch Kim Xem trướcEun Sook nhận khi có tác phẩm nổi tiếng từng được tiết lộ trong chương trình Heard It Through The Grapevine của Channel A. Thu nhập đầu tiên Kim Eun Sook nhận được từ công ty sản xuất phim là 700.000 won ( 562 USD ). Khi đó, bộ phim Lovers in Paris ghi nhận tỷ suất người xem 57,6%.

Kể từ đó, thù lao của biên kịch cho mỗi tập phim tăng lên 30 triệu won (khoảng 24.000 USD ).

Biên kịch Kim Eun Sook (bên phải) kiếm được nhiều tiền hơn sau khi các tác phẩm của bà nổi tiếng. Ảnh: Keyeast.

Biên kịch Kim Eun Sook được nhiều người biết đến khi có loạt tác phẩm thành công như Lovers in Paris, Secret Garden, Descendents of the Sun, The Heirs, Goblin, Mr. Sunshine... Phim Goblin phủ sóng giúp phí bản thảo của bà tăng lên 70-80 triệu won ( khoảng 56.000 - 64.000 USD ).

Biên kịch Kim Eun Sook vào đại học muộn hơn 5 năm so với bạn bè cùng trang lứa vì phải kiếm tiền trang trải học phí. Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu công việc viết kịch bản cho các vở kịch. Lúc này, Kim Eun Sook là nhà văn vô danh, không có thu nhập ổn định.

Tên tuổi của vị biên kịch thêm nổi tiếng nhờ thành công của The Glory. Bộ phim kể về Moon Dong Eun - nạn nhân bạo lực học đường, đến mức muốn từ bỏ cuộc sống. Cô dành nhiều thời gian lên kế hoạch trả thù những người bắt nạt mình.

Bộ phim thu hút sự chú ý khi Kim Eun Sook tái hợp với Song Hye Kyo sau 6 năm. Trước đó, cả hai từng tạo tiếng vang với bộ phim Descendents of the Sun.