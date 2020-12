Biên Hòa tuyển dụng sai 358 công chức, viên chức

Tạm đình chỉ công tác 2 cảnh sát bị tố 'giải cứu' tài xế vi phạm

Công an tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đội trưởng và Đội phó CSGT-CSTT Công an huyện Trảng Bom để làm rõ việc can thiệp cấp dưới không xử lý tài xế vi phạm.