Biến hóa thành fashionista với loạt item sale mạnh dịp 10/10

Xu hướng thời trang luôn thay đổi. Thử nghiệm nhiều phong cách sẽ giúp bạn thấy bản thân mới mẻ hơn và góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Yêu thích sự năng động và tươi sáng, khi dạo phố với bạn bè, tôi chọn chiếc đầm yếm in hoa nổi bật màu xanh, tím của Dottie, mua chính hãng trên Lazada. Item này có giá 499.000 đồng. Tuy nhiên, nhờ săn sale dịp “Lễ hội mua sắm 10.10 - Sale Đẹp” trên Lazada, tôi chỉ mất 439.000 đồng để sở hữu chiếc váy này. Đầm yếm kết hợp cùng đôi boots da giúp tôi thêm phần cá tính đồng thời “ăn gian” chiều cao.

Trong một ngày nắng rạng rỡ thế này, tôi chọn cute girl makeup look để cảm thấy vui tươi, xinh đẹp và tích cực hơn. Trong đó, son bóng tạo hiệu ứng môi căng mọng, trẻ trung, ngọt ngào. Còn floating eyeliner với phần line đỏ rõ nét ngay trên đuôi mắt để tạo điểm nhấn.

Một outfit nổi bật không thể thiếu phụ kiện. Do đó, tôi chọn vòng cổ hình mặt cười, kính mát theo phong cách Y2K để match với chiếc váy đang mặc.

Item khác tôi lựa chọn là túi xách M bag màu xanh đến từ thương hiệu CHAUTFIFTH. Món đồ này được thiết kế hình chữ nhật phẳng nhưng có thể sáng tạo điều chỉnh dáng ấn tượng như chữ M. Túi kèm 2 loại dây đeo thay đổi, có thể đeo chéo, đeo vai dài, đeo vai ngắn, cầm tay. Bên cạnh đó, dây nhún mới lạ Wrinkle là chi tiết tôi yêu thích nhất. Giá của chiếc túi này cũng khá hợp lý, chỉ 845.000 đồng, được giảm 5% còn 802.750 đồng kèm freeship khi mua trên LazMall từ 10/10 đến12/10.







Đầm Yếm Dottie

Từ 439.000 đồng

Thương hiệu: Dottie

Kiểu dáng: Váy bodycon

Độ dài: Váy Mini/ trên gối

Chất liệu: Natural Fibers







Túi xách M bag

Từ 802.750 đồng

Thương hiệu: CHAUTFIFTH

Kích thước (dài x rộng x sâu) : 32 x 19 x 5 cm

Chất liệu: Da PU cao cấp

Vân: Trơn, có hạt nhỏ





Sau buổi cà phê với bạn bè, tôi tham dự một sự kiện nên nhanh chóng thay đổi trang phục. Muốn mình tinh tế hơn, tôi chọn Victoria Version 3 Dress màu đen của I Adore Design. Chiếc váy này có giá 818.000 đồng. Bạn có thể tìm thấy chúng trên gian hàng chính hãng của I Adore Design tại LazMall. Dịp sale 10/10, rất nhiều item từ thương hiệu này đang được giảm giá đến 50%, trong đó, chiếc Victoria Version 3 Dress chỉ còn 777.000 đồng.

Chất liệu lụa đen giúp thiết kế sang trọng hơn. Điểm nhấn của chiếc váy là phần cắt xẻ khoe được phía sau một cách tinh tế. Tôi chọn thêm đôi cao gót đen và chiếc Blazer dáng suông màu trắng đối lập. Outfit này khiến tôi cá tính và quyền lực hơn. Chiếc áo khoác YOU KNOW ME BLAZER của Tingoan có thêm phần độn vai, giúp dáng áo đứng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, quyến rũ. Item này có giá 648.000 đồng.

Nữ trang giống như người tri kỷ bé nhỏ của tôi. Tôi chọn vòng cổ ngọc trai Choker Minette của Bảo Ngọc Jewelry. Giá của chiếc vòng này là 1,4 triệu đồng, được giảm 21% còn 1,1 triệu đồng. Hạt trai màu ngà cổ điển, thanh lịch và mang hơi thở “Parisian chic”. Những món nữ trang từ ngọc trai rất dễ kết hợp, có thể mix&match với mọi trang phục mà bạn đã có trong tủ đồ.



Victoria Dress 3

Từ 777.000 đồng

Thương hiệu: I Adore Design

Kiểu dáng: Sexy

Chất liệu: Lụa



You Know Me Blazer

Từ 648.000 đồng

Thương hiệu: Tingoan

Kiểu dáng: Áo khoác blazer dáng xuông

Chất liệu: Polyester



Vòng cổ ngọc trai

Từ 1.100.000 đồng

Thương hiệu: Bảo Ngọc Jewelry

Kiểu dáng: Vòng choker trẻ trung, hiện đại

Chất liệu: Ngọc trai tự nhiên nước ngọt



Túi xách Vascara

Từ 878.000 đồng

Thương hiệu: Vascara

Kích thước (dài x rộng x sâu) : 23 x 6,5 x 9 cm

Chất liệu: Da nhân tạo

Hoa văn, chi tiết: Sọc

Cuối cùng, tôi chọn chiếc túi hobo dáng nghiêng chần bông may kẻ sọc của Vascara màu đen. Chiếc túi da chính hãng thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng lại khiến bộ đồ của tôi thêm mềm mại, nữ tính. Sản phẩm của Vascara luôn có nhiều ưu đãi và đa dạng mẫu mã ở gian hàng chính hãng của Lazada. Ví dụ như em túi này, tôi mua với giá 878.000 đồng.

Với outfit này, tôi chải ngược mái tóc của mình lên, thay đổi eyeliner và chọn màu son đỏ đậm hơn.

Phong cách ăn mặc là cách đơn giản nhất để thể hiện tính cách. Hàng ngày, tôi ưu tiên sự năng động, thoải mái của một Gen Z nhưng khi đi làm, sự kiện hay dịp quan trọng, tôi sẽ đầu tư những món đồ trang trọng, thanh lịch.

Tôi cũng chọn màu sắc trang phục theo cảm xúc. Vào những ngày vui, tôi sẽ mặc tone sáng như đỏ, hồng, xanh. Vào ngày tâm trạng, tôi sẽ tìm tới tone màu trầm như đen, xám.

Tôi thích thời trang bền vững, chính hãng, có thương hiệu vì chất liệu an toàn, có thể tái sử dụng, quy trình sản xuất tiết kiệm, hạn chế tối thiểu tiêu thụ tài nguyên mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thêm vào đó, chúng cũng giúp tôi tiết kiệm được “ví tiền” của mình, có thể sử dụng lâu dài khi biết mix nhiều style và nhiều items khác nhau.

Nhờ công nghệ phát triển, tôi không cần trực tiếp tới store để mua sắm trang phục như trước. Thay vào đó, tôi có thể ghé thăm gian hàng chính hãng của các thương hiệu yêu thích trên Lazada. Không chỉ thường xuyên cập nhật thiết kế mới bắt trend, các gian hàng chính hãng tại sàn thương mại điện tử này còn tung rất nhiều voucher giảm giá kèm freeship mỗi dịp sale lớn. Chưa kể mỗi lần vào app tôi đều có thể gom thêm voucher tích lũy để sử dụng khi cần. Đây là lý do tôi duy trì thói quen mua sắm trên LazMall từ nhiều năm qua.

Thời trang luôn thay đổi, trải nghiệm phong cách mới giúp tôi nhìn thấy sự mới mẻ ở bản thân. Nếu trang phục chưa đủ để làm điều đó, tôi sẽ thể hiện thêm qua phụ kiện.

Với tôi, thời trang là sự giải phóng, không cần biết bạn là ai, thuộc giới tính nào, bạn sẽ thể hiện được chất riêng của bản thân.