Biển Đông sắp đón bão

Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ vào ngày 19-20/12. Đây là cơn bão mạnh, có hướng đi phức tạp.

Chiều 12/12, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương. Lúc 10h sáng nay, hình thái này cách bờ biển phía nam Philippines khoảng 2.000 km về phía đông.

Trong hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão. Ông Khiêm cho biết cơn bão này có cường độ mạnh và khả năng di chuyển vào vùng biển phía nam Biển Đông vào ngày 16-17/12. Đây có thể là cơn bão số 9 của năm nay.

"Bão có thể ảnh hưởng đến khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Ngày 19-20/12, hình thái này khả năng tác động trực tiếp đến đất liền khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ", ông Khiêm nói và cho biết đây mới là nhận định ban đầu.

Còn theo mô hình dự báo của Windy, cơn bão khả năng quét qua phía đông Philippines trước khi di chuyển vào Biển Đông ngày 18/12. Hình thái này có thể gây ra thời tiết xấu ở Nam Trung Bộ. Do sự tương tác với không khí lạnh, các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới thời kỳ này sẽ có hướng di chuyển phức tạp.

Cuối tháng 11, Quảng Nam trải qua đợt mưa lũ diện rộng khiến nhiều nơi ngập lụt, trong đó có TP Hội An. Ảnh: Thanh Đức.

Cùng ngày, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc và tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong chiều tối nay (12/12). Sau đó, vùng ảnh hưởng mới mở rộng sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Đêm nay và ngày mai (13/12), Bắc Bộ có nơi có mưa nhỏ, nhiều nơi trở rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết mưa rét quay trở lại trong đêm nay, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng 13 độ C. Ngày 23-24/12, nhiệt độ ban ngày tăng nhanh lên mức 24-25 độ C, nhiều khả năng có sương mù. Đợt không khí lạnh lần này có thể suy yếu trong 2-3 ngày tới.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa xuất hiện mưa dông kéo dài đến hết ngày 14/12. Những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cũng ở ngưỡng 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C.

Theo chuyên gia, không khí lạnh đang có xu hướng gia tăng cường độ, tần suất. Rét đậm ở miền Bắc khả năng xảy ra 2 tuần cuối tháng nhưng không kéo dài. Ngày 16-18/12, phía bắc tiếp tục có đợt không khí lạnh tăng cường.

Về chất lượng không khí, chỉ số AQI ở Hà Nội ngày 12/12 cải thiện so với những ngày trước nhưng không đáng kể, phổ biến ở ngưỡng 160-190 đơn vị, có hại cho sức khỏe. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất ở điểm quan trắc Nhân Chính (quận Thanh Xuân) với AQI trên 205 đơn vị.

Những ngày tới, không khí lạnh tăng cường sẽ giúp khuếch tán bụi bẩn và chất lượng không khí có thể được cải thiện.