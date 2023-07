Biến động điểm chuẩn 8 trường công an ba năm qua

Với cách tính điểm mới, điểm chuẩn vào các trường, học viện khối công an nhân dân năm 2022 giảm mạnh so với các năm trước đó, có ngành giảm 10,01 điểm.

Bộ Công an sẽ giữ ổn định mô hình tổ chức kỳ thi đánh giá đến năm 2025. Ảnh: Trương Hiếu.

Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các trường, học viện khối công an nhân dân. Kết quả của bài thi sẽ được dùng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp để xét tuyển.

Với cách tính mới, điểm trúng tuyển vào các trường khối công an năm 2022 không còn trên 27, rơi vào 15,1-26,6 điểm, giảm mạnh so với các năm trước đó.

Cụ thể, năm 2022, mức điểm chuẩn cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, tại tổ hợp C00 với 26,26 điểm. Năm 2021, mức điểm trường hợp này vượt số điểm tuyệt đối, lên đến 30,34 điểm.

Điểm chuẩn ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an Nhân dân) Tổ hợp C00, tuyển sinh phía bắc Nhãn Nam Nữ 2021

28.39 30.34 2022

22.93 26.26

Tại Đại học Phòng cháy chữa cháy, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng xuất hiện việc giảm điểm chuẩn trong vòng 3 năm. Cụ thể, tại khu vực tuyển sinh phía bắc, điểm chuẩn khối A00 đối với thí sinh nam giảm từ 27,11 (năm 2020) xuống còn 24,09 (năm 2021) và 19,11 (năm 2022).

Tương tự, đối với thí sinh nữ phía bắc (khối A00), điểm chuẩn giảm từ 26,96 (năm 2021) xuống còn 20,45 (năm 2022) - giảm 6,51 điểm. Điểm chuẩn thí sinh nữ phía nam (khối A00) cũng giảm 6,79 điểm trong vòng 3 năm.

Điểm chuẩn ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Đại học Phòng cháy Chữa cháy) Tổ hợp A00, tuyển sinh phía bắc Nhãn Nam Nữ 2020

27.11 28.39 2021

24.09 26.96 2022

19.11 20.45

Đối với ngành Y khoa tại Học viện An ninh nhân dân (gửi đào tạo, tổ hợp B00), điểm chuẩn năm 2020 là 25,75; năm 2021 là 23,05-24,45. Tuy nhiên, năm 2022, mức điểm trúng tuyển ngành này dao động 15,1-15,64.

Tại Đại học An ninh Nhân dân, năm 2021, mức điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ an ninh, tuyển sinh thí sinh nam, địa bàn 6, tổ hợp A00 là 24,01 điểm. Năm 2022, mức điểm chuẩn trường hợp này giảm tới 9,32 điểm, chỉ còn 14,69. Tương tự, điểm trúng tuyển tại khối A01 cũng giảm từ 24,93 xuống còn 14,92 (giảm 10,01 điểm).

Tại Đại học Cảnh sát Nhân dân, năm 2020 và 2021, điểm chuẩn có ngành lên đến trên 28, nhưng năm 2022, ngành cao nhất cũng chỉ lấy 24,43 điểm. Tương tự tại Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, năm 2022, ngành Kỹ thuật công an nhân dân, tuyển sinh nam phía nam, khối A00, lấy mức điểm chuẩn thấp nhất - 17,75. Năm 2021 và 2020, điểm chuẩn ngành này ở trường hợp tương tự lần lượt là 21,14 và 25,48.

Học viện Quốc tế cũng có mức giảm điểm tương tự. Năm 2022, ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất của trường này là Ngôn ngữ Trung Quốc, khối D01, tuyển sinh nam - 17,45 điểm. Trong khi đó, năm 2021, trường hợp này lấy mức điểm chuẩn là 23,1.

Tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, năm 2021, điểm chuẩn có nhiều ngành lên đến trên 28, ngành cao nhất là 29,75 điểm. Thế nhưng, năm 2022, ngành cao nhất của trường này cũng chỉ lấy 25,6 điểm.

Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục duy trì tổ chức kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các trường, học viện khối công an nhân dân. Trong đó, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm trọng số 60% và điểm theo tổ hợp thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số 40% điểm xét tuyển. Công thức tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp x 2/5 + điểm thi đánh giá x 3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT + điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Sáng 3/7, hơn 16.000 thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi này, tăng mạnh so với năm 2022 (gần 9.000 thí sinh). Thí sinh thực hiện một trong 2 bài thi CA1 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; ngôn ngữ Anh; phần tự luận Toán) và CA2 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; Ngôn ngữ Anh; phần tự luận Ngữ văn).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện, trường công an nhân dân là 2.000 chỉ tiêu; chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp là gần 1.200 chỉ tiêu.

Từ nay đến năm 2025, Bộ Công an sẽ giữ ổn định mô hình tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an theo chủ trương đã phê duyệt.