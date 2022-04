Biển Đông có áp thấp nhiệt đới dịp lễ 30/4

Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 29-30/4. Chuyên gia cảnh báo thời tiết xấu trên biển trong dịp nghỉ lễ 4 ngày.

Chiều 28/4, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết một vùng áp thấp di chuyển từ miền Trung Philippines vào vùng biển phía đông nam của Biển Đông trong hôm nay.

Khoảng ngày 29-30/4, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất xảy ra khoảng 50-60%. Ảnh hưởng của hình thái này khiến khu vực giữa, nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa dông.

"Các vùng biển trên nguy cơ xảy ra mưa rào kèm dông và các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, gió giật mạnh", ông Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời, từ đêm 30/4 đến ngày 1/5, một đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống gây gió mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ, bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cường độ gió duy trì cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-3 m, biển động mạnh.

Trên bản đồ dự báo Windy, vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía đông nam của Biển Đông trong ngày 29/4 nhưng sau đó có thể suy yếu nhanh do sự tác động của không khí lạnh. Dù vậy, hình thái này vẫn khiến thời tiết của các vùng biển phía nam diễn biến xấu vào dịp nghỉ lễ 30/4.

Hình ảnh mây vệ tinh của vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: Windy.

Về thời tiết đất liền, chuyên gia cho biết khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa diện rộng vào đêm 30/4 và ngày 1/5, cục bộ mưa lớn. Ngày 1-2/5, vùng mưa dông lan rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với lượng dao động 40-100 mm/đợt, có nơi trên 120 mm.

Đồng thời, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Đồng bằng Bắc Bộ chuyển mát với mức nhiệt thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, cao nhất 23 độ C.

Đến ngày 2-3/5, miền Bắc giảm mưa, trời hửng nắng với nhiệt độ tăng lên ngưỡng 26-28 độ C. Thời tiết khô ráo, không quá oi nóng thích hợp để người dân vui chơi.

Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ mưa lớn, liên tục trong các ngày 29/4-3/5 với lượng phổ biến 50-100 mm. Mưa tập trung về chiều và tối. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do đang trong giai đoạn chuyển mùa.

Trước diễn biến thời tiết diễn biến xấu vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Địa phương cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, lực lượng chức năng được yêu cầu thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân về tình hình thời tiết để chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống.