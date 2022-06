Biến điện thoại Nokia 'cục gạch' thành máy tính

Kỹ sư chế tạo bảng mạch để biến chiếc Nokia 1680 thành máy tính chạy Linux, trang bị camera 5 MP, Wi-Fi và cổng kết nối USB-C.

Reimu NotMoe, kỹ sư thiết kế chip của SudoMaker đã chia sẻ dự án thú vị có tên Notkia, bảng mạch máy tính chạy Linux có thể gắn vừa vào điện thoại Nokia dòng 168x (1680, 1681 và 1682). Nói cách khác, người dùng có thể biến chiếc điện thoại Nokia "cục gạch" thành máy tính Linux khi thay bo mạch gốc bằng main Notkia của NotMoe.

Bảng mạch giúp Nokia 1680 thành máy tính chạy Linux. Ảnh: CNX Software.

Theo CNX Software, bo mạch Notkia tích hợp chip xử lý Ingenic X1000E MIPS với RAM 64 MB, bộ nhớ trong 4 GB. Màn hình gốc của Nokia 168x được thay bằng màn hình mới, kích thước vẫn giữ 2 inch nhưng độ phân giải tăng từ 128 x 160 pixel lên 240 x 320 pixel, tấm nền TFT được nâng cấp lên IPS LCD.

Nếu gắn vào vỏ của Nokia 1680, Notkia cũng hỗ trợ thay thế camera gốc với độ phân giải VGA thành cảm biến 5 MP. Bảng mạch mới còn tích hợp chip âm thanh Yamaha YMU762, kết nối Wi-Fi, Bluetooth, cổng USB-C để kết nối với phụ kiện bên ngoài. Thiết bị vẫn được cấp nguồn bằng viên pin BL-5C của dòng Nokia 168x.

NotMoe cho biết lý do chọn chip xử lý của Ingenic do công suất tiêu thụ năng lượng thấp (0,3 W khi đo bằng ứng dụng CoreMark), hiệu năng cao hơn so với chip Boardcom BCM2835 trên máy tính Raspberry Pi Zero. Chip của Ingenic hỗ trợ cài đặt Linux, tích hợp sẵn RAM để tiết kiệm không gian và thông số chi tiết được công khai trên Internet.

NotMoe muốn mở chiến dịch gây quỹ để sản xuất hàng loạt bảng mạch Notkia. Ảnh: Hackster.

Trên Twitter, NotMoe đã chia sẻ video Nokia 1680 với bảng mạch Notkia khởi động vào giao diện dòng lệnh của Linux, phát video Bad Apple và ứng dụng nhạc LVGL. Bàn phím T9 của điện thoại vẫn có thể dùng để nhập câu lệnh. Dù vậy, anh vẫn cần thêm một số phần mềm máy tính để các ứng dụng hoạt động đầy đủ.

NotMoe đã chia sẻ kế hoạch gây quỹ để sản xuất hàng loạt bảng mạch Notkia. Tuy nhiên, bằng sáng chế của Nokia cho thiết kế của 1680 vẫn còn hiệu lực. Đến khi bằng sáng chế hết hạn vào tháng 6/2023, SudoMaker sẽ tự sản xuất vỏ dành cho Notkia.