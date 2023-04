Biên đạo múa Việt nói về điệu nhảy chim công bị chỉ trích gợi dục

Ở góc nhìn nghệ thuật, biên đạo múa Hà Lộc nhận xét điệu múa chim công mang hình ảnh tượng trưng thay vì sự thô tục.

Điệu múa chim công của Tiếu Dung Hạo và biên đạo múa Dương Lệ Bình - "Khổng tước làng múa Trung Quốc" - gây chú ý vài ngày qua. Hình ảnh hai vũ công có những động tác uốn éo, đụng chạm cơ thể, cọ xát ngực và hôn nhau nhận nhiều phản ứng trái chiều từ các tài khoản mạng.

Sau phản ứng của khán giả Trung Quốc, Tiếu Dung Hạo đã đăng tải bức ảnh hai con công đứng cạnh nhau, ngầm cho rằng điệu múa này đã được dàn dựng theo đúng nguyên mẫu. Cô cũng cho hay mình thực hiện những động tác này vì mục đích nghệ thuật chứ không phải muốn gây sự chú ý.

Những động tác được cho là phản cảm trong bài múa. Ảnh: Sina.

Trao đổi với Zing, biên đạo múa Hà Lộc cho hay ở góc nhìn nghệ thuật, điệu múa chim công của Tiếu Dung Hạo mang lại những hình ảnh tượng trưng thay vì cảm giác thô tục. Anh chia sẻ những hình thức múa khác nhau sẽ có quy chuẩn riêng. Ở đó, các động tác có thể sẽ phù hợp hoặc không, tùy thuộc vào cách nhìn của từng người.

"Điều quan trọng nhất trong nghệ thuật múa là đem lại cảm xúc khác nhau cho khán giả. Khi xem một tác phẩm nghệ thuật, thay vì đi chỉ trích hay phê phán, khán giả nên suy nghĩ một cách khách quan và suy ngẫm về nội dung truyền tải của tác phẩm", Hà Lộc chia sẻ.

Hà Lộc được khán giả trong nước biết tới khi giành giải á quân cuộc thi So You Think You Can Dance 2015. Năm 2019, anh từng đạt giải thưởng lớn nhất tại cuộc thi Tremplin trong khuôn khổ festival múa đương đại và cư trú biên đạo KOAF do viện Pháp tổ chức.

Hà Lộc đang làm biên đạo múa của Saigon Contemporary & Ballet Dance Company (SCBC Việt Nam).

Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Vân Nam, được mệnh danh là "Khổng tước làng múa". Những tác phẩm múa tiêu biểu của Dương Lệ Bình có thể kể đến Ánh trăng, Tước chi linh. Năm 2002, Dương Lệ Bình thử sức ở vị trí diễn viên khi tham gia phim Anh hùng xạ điêu và được bầu là Mai Siêu Phong kinh điển nhất trong các phiên bản.

Dương Lệ Bình hiện nắm giữ vị trí Chủ tịch công ty truyền thông Văn hóa Vân Nam. Bà nắm giữ gần 57% cổ phiếu, tương đương 55 triệu USD . Theo Baike, cộng với nguồn thu từ cát-xê quảng cáo, biểu diễn, Dương Lệ Bình có trong tay không dưới 150 triệu USD .

Clip điệu múa chim công đang bị chỉ trích gợi dục Bài múa "Khổng tước" do Dương Lệ Bình biên đạo, hai nghệ sĩ Tiêu Dung Hạo và Dương Hàm trình diễn bị khán giả Trung Quốc công kích vì có nhiều động tác khiếm nhã.