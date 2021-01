Biên đạo John Huy Trần chia sẻ quyết định bắt tay kinh doanh

John Huy Trần cho rằng mọi người đều có thể đẹp và hạnh phúc hơn nếu biết chăm sóc bản thân. Đó là lý do chính khiến anh bắt tay vào kinh doanh.

Biên đạo John Huy Trần vừa ra mắt trang bán hàng trực tuyến joyfuljoyful.vn, phân phối các sản phẩm làm đẹp như dược mỹ phẩm Image Skincare và thực phẩm chức năng Hush & Hush. Anh đã có những chia sẻ về lý do lựa chọn phát triển kinh doanh thêm.

- Điều gì khiến anh quyết định kinh doanh?

- Tôi muốn mình năng động và làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Việc kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng uy tín cũng là làm đẹp cho đời. Nhiều năm nay, tôi luôn cố gắng làm gì đó dù nhỏ nhoi, để anh chị em, bạn bè, người Việt mình ngày càng đẹp, hạnh phúc hơn, kể cả phụ nữ, nam giới hay cộng đồng LGBT.

Tôi cũng không lo mất fan, vì tôi tin các bạn luôn thấu hiểu điều tôi làm. Nhiều người nói ủng hộ tôi lẫn dự án cộng đồng tôi đang theo đuổi, tôi biết ơn và tự nhủ mình phải có trách nhiệm hơn nữa. Gần đây, khi tôi livestream hay đăng ảnh chăm sóc da, mọi người đều quan tâm. Tôi nghĩ đó là tín hiệu tốt.

- Anh có suy nghĩ gì khi chọn ra mắt joyfuljoyful.vn trong thời điểm này?

- Tôi nghĩ dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tích cực sống, càng khó khăn lại càng phải vươn dậy. Ủ dột, bất lực là điều không nên. Đó cũng là lý do joyfuljoyful.vn ra đời. Với tên "Joyful Joyful" và slogan "Vui đẹp mỗi ngày", tôi muốn truyền gửi thông điệp "Mỗi ngày trong cuộc sống đều là một món quà. Chúng mang đến nhiều giá trị, niềm vui và hạnh phúc hơn nếu ta biết cách chăm sóc bản thân, làn da, mái tóc, sức khỏe và tâm hồn".

Tôi cho rằng bất kỳ ai cũng xứng đáng đẹp và hạnh phúc hơn. Sự tự tin về ngoại hình cũng là liều thuốc tinh thần cho mọi người. Trong xã hội hiện nay, không chỉ phái nữ có nhu cầu làm đẹp, cả nam giới và cộng đồng LGBT cũng quan tâm đến việc sử dụng mỹ phẩm hiệu quả. Do đó, "Vui đẹp mỗi ngày" là thông điệp tôi muốn mang đến cho mọi người. Dù bạn là ai, thuộc giới tính nào... cũng nên yêu thương mình mỗi ngày bằng cách chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

John Huy Trần biết đến các sản phẩm mình kinh doanh nhờ bạn đời Huỳnh Nhiệm

- Lý do gì khiến anh chọn Image Skincare và Hush & Hush?

- Tôi tin vào hiệu quả và sự phát triển của các dòng sản phẩm này tại Việt Nam. Hãng dược mỹ phẩm Image Skincare đã hoạt động tại Mỹ hơn 17 năm, có mặt ở Việt Nam cách đây 13 năm và được phân phối bởi Công ty TNHH TM Minh Khương. Thực phẩm chức năng Hush & Hush mới ra mắt nhưng đã được nghiên cứu hơn 15 năm, chứa các thành phần chất lượng.

Do sản phẩm Image Skincare có hoạt tính mạnh, khi mới vào Việt Nam, để tránh người tiêu dùng không biết cách sử dụng, hầu hết sản phẩm được phân phối tại phòng khám da liễu, spa, thẩm mỹ viện… - nơi có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hoặc kỹ thuật viên chăm sóc da tay nghề cao.

Tôi vô tình tiếp cận các sản phẩm này qua lựa chọn của bạn đời Huỳnh Nhiệm. Sau quãng thời gian dài tự trải nghiệm, tôi tin tưởng nên quyết định đầu tư, đồng thời chia sẻ cơ hội làm đẹp với mọi người.

Làn da, thể trạng mỗi dân tộc không giống nhau. Sự phù hợp cũng bị chi phối bởi các yếu tố độ ẩm, tối màu, thâm nám, nếp nhăn, rụng tóc, mất ngủ... Từ sự thấu hiểu về điều kiện môi trường, khí hậu và khác biệt về thể trạng của người Việt, các sản phẩm của Image Skincare và Hush & Hush luôn có sự cân chỉnh phù hợp giữa các thành phần để khắc phục các vấn đề của da, tóc hay sức khỏe.

John Huy Trần tin vào trải nghiệm của mình.

- Vì sao anh chỉ phát triển kênh trực tuyến thay vì mở showroom?

- Hiện nay, mua sắm trực tuyến đang là xu hướng vì nhiều tiện ích và giá trị mang lại như dễ dàng tiếp cận thông tin, có thể thực hiện ở bất cứ đâu và tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển... Trước mắt, tôi muốn nắm bắt cơ hội này. Nếu kết quả khả quan, tôi sẽ có kinh nghiệm triển khai thêm showroom.

- Dự án tiếp theo của anh là gì?

- Dù năm 2020 đầy thử thách, tôi vẫn thực hiện được nhiều show cho vở múa Tái sinh (RevivalE). Sắp tới, tôi tập trung toàn lực diễn vở Gaia - We are one (Gaia - Chúng ta là một), cùng các hoạt động gây quỹ cho Beyond Dancing vì môi trường và cộng đồng.

Hầu hết hoạt động của tôi đều hướng đến cộng đồng, vì tôi mong mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Chặng đường 2021 còn ở phía trước và tôi sẽ sớm bật mí kế hoạch của mình đầu năm sau.