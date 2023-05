Biến cố khiến ca sĩ Bảo Thy suy sụp

Bảo Thy, tên thật Trần Thị Thúy Loan, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên điện ảnh. Cô bắt đầu được nhiều khán giả biết đến khi tham gia Miss Audition 2007 với hai ca khúc "10 Minutes" và "Please Tell My Why". Được xem là một trong những ca sĩ đầu tiên của Việt Nam thành công với dòng nhạc teen pop. Về sau, Bảo Thy chuyển hướng sang các sáng tác mang giai điệu ballad và dance.

Bạn có biết: Bảo Thy từng lọt vào top 10 người đẹp nhất theo bình chọn của trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ (2006).

Ngày sinh: 02/06/1988

Chiều cao: 1.65 m

Album: Ngôi nhà hoa hồng (2008), Có bao giờ... Em sai (2008), Ký ức của mưa (2010), Special Album (2011)

Phim: Công chúa teen và Ngũ hổ tướng (2009), Gia sư nữ quái (2012)

