Biến cố bủa vây diva Coco Lee trước khi qua đời

"Đóa hoa xinh đẹp của showbiz Trung Quốc không còn có thể mạnh mẽ, kiên cường và tràn đầy nhựa sống thêm lần nào nữa. Cô ấy đã rời bỏ chúng ta", trang QQ viết về Coco Lee.

Tối 5/7, gia đình thông báo tin buồn Coco Lee qua đời. Nữ nghệ sĩ tự tử ở nhà riêng của chị gái vào ngày 2/7. Cô được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau 5 ngày chữa trị tích cực, Coco Lee không qua khỏi.

Theo HK01, cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng không phát hiện bất thường. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Coco Lee xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Cuối tháng 6, cô nhập viện vì gặp vấn đề thể chất.

Sự ra đi của Coco Lee ở tuổi 48 khiến nghệ sĩ trong ngành giải trí và dư luận bàng hoàng, tiếc thương.

Coco Lee qua đời là tin tức gây sốc đối với showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nữ ca sĩ Đặng Tử Kỳ chia sẻ: "Chị luôn xuất hiện với nụ cười ấm áp, phong thái dũng cảm và dứt khoát đối mặt với trắc trở. Em không thể tưởng tượng nổi chị đã trải qua những gì, không thể tưởng tượng đằng sau nụ cười của mình, chị cất giấu bao nỗi đau".

Sóng gió dồn dập

Hai năm trở lại đây, cuộc sống của Coco Lee không thuận lợi, liên tiếp gặp biến cố. Điều này khiến bệnh tâm lý của nữ ca sĩ tái phát và tiến triển trầm trọng hơn.

Theo QQ, hôn nhân đổ vỡ và nhiều vấn đề thể chất khiến sự nghiệp nghệ thuật có nguy cơ chấm dứt, là giọt nước tràn ly khiến Coco Lee gục ngã.

Lần cuối cùng Coco Lee xuất hiện trước công chúng là vào tháng 2 năm nay. Cô phải phẫu thuật chân trái để điều trị dị tật bẩm sinh. Việc nhảy múa nhiều năm trên sân khấu khiến khớp hông chân trái của cô bị lệch, chèn ép dây thần kinh nghiêm trọng. Trước khi lên bàn mổ, diva Hong Kong không thể đi lại bình thường, luôn cần có người hỗ trợ.

Ca phẫu thuật khiến Coco Lee đối mặt với rủi ro không thể tiếp tục nhảy múa trong tương lai. Cô gọi đây là "nỗi sợ hãi lớn nhất đời". Theo Sina, sự nghiệp âm nhạc của Coco Lee bị bệnh tật đeo bám dai dẳng. Năm 2016, cố nghệ sĩ từng phải nghỉ hát thời gian dài vì bị mất giọng hoàn toàn sau khi mắc viêm phế quản.

Tâm lý, thể chất Coco Lee sa sút sau biến cố hôn nhân với đại gia Bruce Rockowitz. Ảnh: Sohu.

HK01 cho rằng so với nỗi đau bệnh tật, sự phản bội của chồng và con riêng mới là đòn giáng nặng nề khiến Coco Lee không thể gượng dậy.

Coco Lee kết hôn với Bruce Rockowitz vào năm 35 tuổi. Trong 13 năm chung sống, nữ ca sĩ chấp nhận đau đớn khi 9 lần làm thụ tinh nhân tạo để thực hiện mong ước làm mẹ, nhưng không thành công. Không chỉ vậy, Coco Lee còn phải ngậm ngùi nhìn người chồng giàu có công khai ngoại tình.

Coco Lee từng dành tất cả tình yêu thương chăm lo cho hai con gái riêng. Tuy nhiên, sau khi biết cha và mẹ kế ly thân, hai con riêng thay vì thông cảm, lại cô lập và xa lánh Coco Lee. Sự bạc bẽo của chồng và con riêng khiến nữ ca sĩ nổi tiếng tổn thương. Cuối cùng, cô dọn ra khỏi nhà và chấm dứt hôn nhân với Bruce Rockowitz.

Theo HK01, cú sốc hôn nhân tan vỡ khiến Coco Lee suy sụp. Từ cuối năm ngoái, tình trạng sức khỏe của sao nữ đã báo động.

Trên truyền thông, Coco Lee từng tâm sự để chữa lành trái tim vụn vỡ cần rất nhiều thời gian. Cô vẫn cố gắng hết sức chiến đấu với nỗi đau, chữa lành tổn thương. Cuối tháng 5, nữ ca sĩ phát hành bài hát mang tên Battle Song để cổ vũ chính mình. Đáng tiếc, Coco Lee vẫn không thể đánh bại căn bệnh tâm lý.

Theo gia đình, Coco Lee là người cầu toàn, nghiêm khắc với bản thân. Cô cũng rất nhạy cảm và có nhiều tâm tư. Chị gái cố nghệ sĩ cho biết Coco Lee có tuổi thơ mặc cảm vì mồ côi cha và bị khuyết tật chân bẩm sinh. Cũng vì thế, tâm lý của Coco Lee không vững vàng, dễ bị đánh gục khi gặp trắc trở dồn dập.

Sự nghiệp rực rỡ

Coco Lee (tên tiếng Trung: Lý Văn), sinh năm 1975. Cô là diva hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ và được mệnh danh là "Mariah Carey” của nền âm nhạc châu Á. Coco Lee vào showbiz năm 1993 sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn tân binh cho làng nhạc Hong Kong của TVB.

Trong 30 năm hoạt động nghệ thuật, Coco Lee tạo ra nhiều kỷ lục "lần đầu tiên" cho giới ca sĩ Trung Quốc. Cô là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên phát hành album tiếng Anh trên toàn cầu, là người đầu tiên đưa nhạc pop Hoa ngữ vươn tầm thế giới.

Coco Lee là ca sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Ngoài ra, Coco Lee còn là nữ ca sĩ Trung Quốc đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Oscar và có bài hát A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long - được đề cử Ca khúc trong phim xuất sắc.

Coco Lee cũng là sao Hoa ngữ đầu tiên hát vào giờ nghỉ giữa hiệp trong một trận đấu ở giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA vào năm 2002. Nhiều tác phẩm của cố diva từng giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard như Just No Other Way, Do You Want My Love. Cô từng được Disney mời hát ca khúc chủ đề Myself trong phim hoạt hình Hoa Mộc Lan.

Năm 2016, Coco Lee giành được danh hiệu Vua ca sĩ trong chương trình Tôi là ca sĩ mùa 4 của đài truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô được vinh danh ở Kim Khúc. Giọng ca Before I Fall in Love từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ danh tiếng như Whitney Houston, Kelly Price, John Legend...

Nói về sức ảnh hưởng của Coco Lee trong làng nhạc Hoa ngữ, truyền thông đánh giá: "Không chỉ mang đến hình ảnh tích cực, màn trình diễn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, sự nỗ lực không ngừng của Coco Lee trong 29 năm qua còn mở ra những chân trời mới cho các thế hệ ca sĩ Trung Quốc trên thị trường âm nhạc quốc tế".