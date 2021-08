Biến chủng Delta bùng phát, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 35 triệu

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 35 triệu, trong bối cảnh biến chủng Delta phát tán mạnh tại nước này.

Mỹ hiện ghi nhận trung bình 70.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày. Ngày 30/7, nước này báo cáo hơn 100.000 trường hợp nhiễm nCoV mới, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ có sẵn nguồn cung vaccine ngừa Covid-19, đợt bùng dịch này có nhiều điểm khác biệt so với những làn sóng dịch bệnh trước đây, tờ The Hill nhận định.

Cụ thể, những người chưa tiêm chủng ngừa virus corona sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Trong khi đó, những người đã tiêm vaccine dù vẫn có khả năng mắc Covid-19 song tỷ lệ biến chứng và trở nặng không cao.

Số ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ tăng mạnh vì sự phát tán của biến chủng Delta. Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ tử vong vì SARS-CoV-2 của đợt dịch này cũng không cao như những lần bùng dịch trước đây. Mỹ hiện có khoảng 300 người chết do Covid-19 mỗi ngày, giảm gần 12 lần so với ngưỡng 3.500 ca hồi tháng 1.

Các ổ dịch lớn hiện chủ yếu tập trung ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trong bối cảnh biến chủng Delta phát tán trên diện rộng, tỷ lệ tiêm vaccine tại Mỹ đang trên đà tăng trở lại.

Trung bình khoảng 660.000 liều vaccine ngừa Covid-19 được triển khai tại Mỹ mỗi ngày, tăng 160.000 mũi so với giai đoạn cuối tháng 7, theo Our World in Data.

Trang web thống kê Covid Act Now, các bang có số ca mắc mới tính theo đầu người cao nhất là Louisiana, Florida, Arkansas và Mississippi. Cả bốn bang này đều có tỷ lệ tiêm chủng tương đối thấp.

Trong khuyến cáo gần nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến khích người dân nước này, kể cả những người đã tiêm vaccine, đeo khẩu trang ở những nơi đông người.