Biến căn hộ chung cư cao cấp thành tụ điểm ma túy

Hải thuê căn hộ chung cư cao cấp ở, nhưng sau đó lại biến nơi đây thành tụ điểm hút hít và tham gia mua bán ma túy số lượng lớn.

Nhóm người sử dụng ma túy. Ảnh: Cắt từ clip.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử, đồng thời tuyên phạt Trần Ngọc Dũng (34 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngay trước vụ án này, Dũng cũng đã bị Tòa án tỉnh Nam Định áp dụng 17 năm tù cũng về tội danh liên quan đến ma túy.

Liên quan đến vụ án, Vi Văn Hải (28 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) cũng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, Vi Văn Hải phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Sáng 23/10/2021, Tổ công tác của Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân cùng Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) làm nhiệm vụ tại hầm B2, tòa nhà Golden Park, thuộc phường Yên Hòa, phát hiện Trần Ngọc Dũng và anh Nguyễn Đức Anh (31 tuổi, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội) đang đứng gần cốp sau chiếc ôtô hiệu Vinfast có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bị kiểm tra, Dũng tự nguyện lấy từ cốp ôtô ra thùng carton, bên trong có 2 gói nylon màu đen được băng keo chặt kín và giao cho lực lượng chức năng. Dũng khai bên trong là ma túy "ke" và "đá". Số hàng này, Dũng nhận hộ Vi Văn Hải đang ở trọ cùng tại một căn hộ chung cư cao cấp thuộc Tòa nhà Golden Park.

Lập tức kiểm tra căn hộ chung cư theo lời khai của Dũng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có Vi Văn Hải cùng 2 cô gái, đồng thời thu giữ một lượng ma túy dạng viên nén và công cụ để thỏa mãn chất gây nghiện.

Mở rộng điều tra vụ án, Hải và Dũng khai nhận, tháng 8/2021, bộ đôi này quen biết nhau qua mạng xã hội. Đến đầu tháng 10/2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, Hải phải thuê căn hộ chung cư cao cấp tại Tòa nhà Golden Park với giá 20 triệu đồng/tháng để ở tạm và kéo Dũng đến ở cùng.

Để có tiền ăn tiêu, Dũng, Hải bàn nhau đi buôn ma túy kiếm lời. Thực hiện tội phạm, Dũng tìm gặp Nguyễn Duy Lâm (cũng trú tại Nam Định, hiện bị truy nã) nhờ tìm mối lấy ma túy giúp. Lâm sau đó giới thiệu Dũng gặp người phụ nữ tên Ngọc ở khu vực huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngày 15/10/2021, Dũng điều khiển ôtô chở Lâm và Ngọc lên Sơn La. Đến huyện Mộc Châu, Dũng đứng ngoài đường đợi, còn Ngọc và Lâm đi sâu vào một khu dân cư. Sau gần 3 tiếng "mất dạng", Ngọc, Lâm quay ra. Dũng điều khiển ôtô chở cả 3 về Hà Nội.

Sau chuyến khảo sát, Dũng cho Hải biết giá 2 kg ma túy Ketamine là 700 triệu đồng và giá 1kg ma túy "đá" là 150 triệu đồng, phải trả trước 600 triệu đồng. Số tiền 250 triệu còn thiếu sẽ trả sau, khi bán hết ma túy.

Hòng kiếm lợi bất chính, Dũng, Hải thống nhất cùng góp tiền đi buôn ma túy với tỷ lệ 50-50 và lợi ích thu được sẽ chia đều cho cả Lâm. Ngay sau đó, theo thông báo của Lâm, Hải đã chuyển khoản 600 triệu đồng đặt mua ma túy.

Ngày 22/10/2021, Lâm nhắn tin cho Dũng thông báo, hôm sau ma túy sẽ được gửi xuống Hà Nội theo đường ôtô khách. Sáng hôm sau, Dũng nhắn tin đặt anh Nguyễn Đức Anh (nhân viên ship hàng) đến Bến xe Mỹ Đình nhận và chuyển gói bưu phẩm (chứa ma túy) về cho đối tượng, thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ quả tang.

Cơ quan tố tụng xác định trọng lượng lượng ma túy mà các đối tượng mua bán trái phép trong vụ án này là hơn 978 gram Methamphetamine và hơn 1.900 gram Ketamine. Ngoài ra, Hải tàng trữ gần 8 gram ma túy tại căn hộ chung cư.

Số ma túy tàng trữ, Hải mua của người không quen biết để bản thân sử dụng và cho Dũng cùng 2 cô gái mới quen sử dụng cùng ngay tại căn hộ chung cư.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Vi Văn Hải cho rằng chứng cứ kết tội bị cáo này về tội Mua bán trái phép chất ma túy là chưa vững chắc. Về hành vi để những người khác sử dụng ma túy tại căn hộ thuê ở thì mang dấu hiệu của tội Chứa chấp sử dụng trái phép ma túy, không phải tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bào chữa cho Vi Văn Hải, cả hai luật sư đều đề nghị Tòa án Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" là đặc biệt nghiêm trọng và khi quyết định loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, thì cần suy xét thấu đáo, thuyết phục.

Tuy nhiên sau nửa ngày xử án, TAND TP Hà Nội vẫn quyết định tuyên phạt Vi Văn Hải cùng đồng phạm mức án cao nhất là loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.