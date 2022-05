BIDV triển khai giao dịch ngân hàng bằng CCCD gắn chip

BIDV là ngân hàng đầu tiên phối hợp Trung tâm RAR triển khai thành công ứng dụng CCCD gắn chip trên các giao dịch tại khu vực tự phục vụ như ATM, E-Zone.

Vừa qua, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đông đảo khách hàng đã được trải nghiệm tính năng giao dịch mới như chuyển tiền, nộp/rút tiền tại máy ATM,… hoàn toàn bằng căn cước công dân gắn chip (CCCD chip). Đây là ứng dụng nhanh chóng và đảm bảo an toàn, bảo mật tại các kênh giao dịch tự động như ATM, E-Zone của BIDV, do ngân hàng phối hợp Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân - Bộ Công an (Trung tâm RAR) triển khai.

Anh Đỗ Mạnh Hùng - khách hàng tham gia sự kiện - cho biết cảm thấy rất hài lòng. Trước đây mỗi lần giao dịch tại ngân hàng, anh phải xuất trình chứng minh thư để cán bộ kiểm tra thông tin cũng như phải điền tay vào tờ khai. Quá trình thực hiện và chờ đợi mất trung bình 10-15 phút và dễ bị điền sai thông tin.

"Hôm nay, tôi được sử dụng CCCD chip để xác thực thông tin trên máy giao dịch tự động BIDV. Mọi thông tin trên CCCD của tôi được hệ thống của ngân hàng nhận diện và đối chiếu hoàn toàn tự động, chính xác, giúp giao dịch thực hiện nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện. Tôi có thể nộp, rút tiền không cần sử dụng thẻ, chuyển khoản chỉ trong thời gian 2 phút" - anh Hùng hào hứng cho biết.

Khách hàng trải nghiệm rút tiền trên máy ATM bằng CCCD chip.

Việc xác thực và đối chiếu thông tin qua CCCD chip giúp giao dịch tài chính của khách hàng được thực hiện đơn giản, thuận tiện, an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn tự động. Đồng thời, điều này hỗ trợ ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro giả mạo, sai sót trong quá trình tác nghiệp so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường.

Khách hàng trải nghiệm chuyển khoản bằng CCCD chip trên E-zone.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng xác thực bằng CCCD chip trên BIDV SmartBanking để khép kín hành trình trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng loại giấy tờ này trong giao dịch ngân hàng.

Trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng lộ trình phát triển các sản phẩm, ứng dụng CCCD chip trong giao dịch ngân hàng sẽ giúp phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và định danh, xác thực điện tử. BIDV cũng là đơn vị tiên phong đồng hành cùng các bộ ngành phổ cập tiện ích giá trị của CCCD chip tới cộng đồng khách hàng.