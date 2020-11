BIDV tiếp tục là 'Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam'

TS Trần Long - Phó tổng giám đốc BIDV - cho biết: "Giải thưởng đánh dấu chặng đường 5 năm BIDV tập trung phát triển hoạt động ngân hàng SME. Với định hướng lấy khách hàng là trung tâm, lấy công nghệ làm khâu đột phá, chúng tôi tiếp tục đồng hành với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng tới xây dựng cộng đồng này phát triển năng động và bền vững".

Để quyết định trao giải thưởng, Hội đồng tư vấn cao cấp của tạp chí The Asian Banking & Finance đã xét duyệt dựa trên kết quả phân tích, đánh giá chỉ số kinh doanh, cam kết với phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của BIDV trong tương quan với các ngân hàng khác.

Bằng những nỗ lực không ngừng, hoạt động ngân hàng SME của BIDV đạt được những kết quả nổi bật như nền khách hàng tăng trưởng nhanh và liên tục, tới năm 2020 vượt mốc 310.000 khách hàng, chiếm khoảng 39% tổng số khách hàng DNNVV tại Việt Nam. Tổng dư nợ dành cho khối khách hàng DNNVV đến nay đạt hơn 350.000 tỷ đồng , tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ 2019. Thu nhập về hoạt động ngân hàng SME đóng góp hơn 30% tổng thu nhập của cả ngân hàng.

Để có được kết quả nêu trên, BIDV chú trọng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Ngân hàng chủ động ưu tiên nguồn tín dụng tới 1 tỷ USD cho khách hàng DNNVV trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn...

Năm 2019, BIDV ban hành quy định về hệ thống quản lý môi trường và xã hội (ESMS) đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), phát triển hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng DNNVV. Ngân hàng này cũng ban hành chương trình tín dụng ưu đãi đến 7.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ngoài ra, ngân hàng tích cực hợp tác với nhiều tổ chức trong và ngoài nước như Đại sứ quán Bỉ, UNDP FI, AFD, WB, GIZ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước để xây dựng các chương trình như tín dụng xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường xã hội, CSR…

Cuối năm 2018, ngân hàng ra mắt BIDV iBank dành cho khách hàng tổ chức. Đến tháng 10 năm nay, iBank đã phục vụ trên 45.000 khách hàng DNNVV với hơn 1 triệu giao dịch/năm, giá trị giao dịch đạt trên 800.000 tỷ đồng .

BIDV tiếp tục đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại các bệnh viện, cơ sở giáo dục..., hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp như thu qua mạng, nộp thuế, thanh toán hóa đơn, điều chuyển vốn, quản lý dòng tiền, dịch vụ thu hộ, emerchant, cũng như ra mắt dịch vụ đăng ký vay trực tuyến, giúp doanh nghiệp thuận tiện từ những bước đầu tiếp cận kênh vốn vay ngân hàng.

Trong thời gian qua, ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ DNNVV như ban hành các gói tín dụng ưu đãi quy mô hơn 100.000 tỷ đồng và gói tín dụng ngoại tệ, gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, khởi nghiệp quy mô 5.000 tỷ đồng . BIDV cũng ký hợp đồng khung về cho vay gián tiếp với Quỹ Phát triển DNNVV, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tạo đà phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới…

Trong năm nay, ngân hàng kịp thời sát cánh cùng cộng đồng DNNVV vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai như miễn giảm lãi vay lên đến 2%/năm cho hơn 3.000 khách hàng hiện hữu trên tổng quy mô dư nợ 50.000 tỷ đồng , ban hành gói vay ưu đãi hơn 70.000 tỷ đồng cho khách hàng mới bị tác động bởi dịch Covid-19…

Trong thời gian qua, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh trong lĩnh vực ngân hàng SME như giải thưởng “Giao dịch tài trợ thương mại cho SMEs tốt nhất 2019” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) bình chọn; giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (2018 - 2019 - 2020) do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn; giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững 2019” trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn...