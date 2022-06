BIDV tăng lãi suất huy động lần đầu tiên sau 3 năm

Sau giai đoạn giảm lãi suất liên tục từ tháng 7/2019 đến nay, BIDV đã có lần đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất huy động với khách hàng cá nhân.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (BID) mới đây đã cập nhật biểu lãi suất huy động khách hàng cá nhân áp dụng từ ngày 1/6. Đáng chú ý, đây là lần cập nhật biểu lãi suất đầu tiên của ngân hàng này kể từ tháng 9/2021 đến nay.

Trong lần cập nhật mới này, BIDV giữa nguyên lãi suất huy động với các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tại nhà băng này vẫn nhận lãi suất 0,1%/năm, trong khi các khoản tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng hưởng lãi suất 3,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng hưởng lãi 3,4%/năm và kỳ hạn 6-9 tháng nhận lãi suất 4%/năm.

Tuy nhiên, BIDV đã điều chỉnh tăng 0,1 điểm % lãi suất ở tất cả kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, hiện cố định ở 5,6%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tối đa khách hàng cá nhân gửi tiền tại BIDV nhận được nếu thực hiện giao dịch tại quầy.

Đáng chú ý, dù mức lãi suất 5,6%/năm này của BIDV vẫn thuộc nhóm thấp nhất thị trường, việc điều chỉnh tăng lãi suất huy động thêm 0,1 điểm % áp dụng từ tháng 6/2022 đã đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên của nhà băng này trong 3 năm qua.

NHỮNG ĐỢT ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TẠI BIDV Nguồn: BIDV; Tổng hợp Nhãn Tháng 7/2019 T8 T11 Tháng 1/2020 T3 T4 T6 T7 T11 T12 Tháng 9/2021 Tháng 6/2022 Kỳ hạn 12 tháng %/năm 6.9 7 7 6.8 6.8 6.8 6.5 6 5.8 5.6 5.5 5.6 Kỳ hạn 36 tháng

6.9 6.9 7 6.8 6.8 6.6 6.5 6 5.8 5.6 5.5 5.6

Cụ thể, lần gần nhất BIDV điều chỉnh tăng lãi suất huy động đã diễn ra từ tháng 7/2019, khi ngân hàng này nâng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng từ 6,9%/năm lên 7%/năm. Từ đó đến nay, biểu lãi suất tại BIDV liên tục giữ xu hướng giảm, lần lượt xuống các mốc 6,8%/năm vào tháng 1/2020; 6,5%/năm trong tháng 6 cùng năm, rồi giảm về 6%/năm và 5,8%/năm trong các tháng tiếp theo.

Đến tháng 9/2021, nhà băng này giảm lãi suất huy động tiền gửi khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng từ 5,6%/năm xuống 5,5%/năm và duy trì trong suốt 9 tháng đã qua.

Động thái tăng lãi suất huy động của BIDV diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đã tăng liên tục kể từ cuối năm 2021 đến nay. Tại một số nhà băng, mức lãi suất tiền gửi đã tăng 1-1,5 điểm % trong nửa năm qua.

Tuy nhiên, BIDV là ngân hàng đầu tiên trong nhóm nhà băng quốc doanh (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) điều chỉnh tăng lãi suất huy động đợt này.

BIDV là ngân hàng quốc doanh đầu tiên tăng lãi suất huy động đợt này. Ảnh: Nam Khánh.

Theo các chuyên gia, việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động liên tục từ cuối năm 2020 đến nay có mục đích thu hút nguồn tiền gửi của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cạnh tranh với các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán, vàng, tiền kỹ thuật số…

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cầu tín dụng tăng cao khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau dịch, các ngân hàng cũng cần lượng vốn lớn để phục vụ nhu cầu vay vốn tăng cao của người dân, doanh nghiệp.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt 7,75% so với đầu năm và cao hơn 16,5% so với cùng kỳ. Mức tăng này cao gần gấp đôi so với số tăng cùng kỳ năm trước và cao nhất trong một thập niên gần đây.

Báo cáo tài chính quý I/2022 của BIDV cũng cho biết tăng trưởng cho vay (tính cả các khoản đầu tư trái phiếu) 3 tháng đầu năm của ngân hàng này cũng vào khoảng 5%, cao gấp 5 lần so với mức tăng 0,91% cùng kỳ năm trước.