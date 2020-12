'Bia con voi' - hương vị ký ức song hành cùng nhịp sống hiện đại

Kết hợp tâm huyết, đam mê cùng sức mạnh khoa học, Halida đem đến vị bia cân bằng, làm đầy cảm xúc trong những dịp quan trọng của người Hà Nội.

Nếu được chọn cho mình một biểu tượng gợi nhắc những ngày Tết đầy niềm vui, người Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung hẳn không thể không kể đến Halida, còn được biết đến với tên gọi thân thuộc: “Bia con voi”.

Những ngày cuối tháng 12, người người, nhà nhà đang nâng ly chúc mừng lễ Giáng sinh, đón chào một năm mới với đầy hứa hẹn phía trước. Hoà trong không khí ấy, Văn Toàn (34 tuổi, Hà Nội) cùng chúng bạn cụng ly với những tiếng “dzô dzô” vang vọng góc quán quen. Rót đầy ly thức bia vàng sóng sánh, lớp bọt mịn sủi tăm, Toàn bồi hồi nhớ lại những cái Tết xưa. Chỉ một cái tên Halida cùng biểu tượng con voi thân thuộc đã đủ đánh thức bao kỷ niệm trong anh năm nào.

Với Toàn, ấu thơ là những tháng ngày hạnh phúc, vô lo, mà vui vẻ nhất chính là mâm cơm ngày Tết. Những món ngon được bày biện đẹp mắt, mọi thành viên quây quần bên nhau, cùng chúc cầu một năm mới đủ đầy, sung túc. Trên mâm cơm ấy, giữa bao món ngon do chính tay mẹ làm, không thể thiếu đi lon Halida do bố anh sắm về. “Con voi đại diện cho sự mạnh mẽ, chăm chỉ, đáng tin cậy” - bố Toàn nói như vậy. Có lẽ đó là lý do năm nào ông cũng chỉ tin chọn Halida. Thói quen ấy đến nay vẫn không hề thay đổi.

Vị bia êm đằm, đậm đà hương lúa mạch giúp khoảnh khắc chào đón năm mới thêm rộn rã. Khoảnh khắc cả nước cùng đếm ngược, bật nắp Halida như trở thành một phần không thể thiếu trong “nghi thức” khởi đầu năm mới. Thế nên chỉ cần thấy Halida, vị Tết cùng cảm giác thiêng liêng sẽ lập tức ùa về với Toàn, với mọi thành viên trong gia đình cùng rất nhiều người con xứ Bắc.

Halida (viết tắt của Hà Nội liên doanh Đan Mạch) là sự kết hợp hoàn hảo giữa công thức bia truyền thống Hà Nội và công nghệ nấu bia đã nổi tiếng khắp toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

Mẻ bia Halida lần đầu xuất hiện trong những sự kiện đặc biệt của người Hà Nội vào năm 1993. Ngay lần đầu ra mắt, vị bia tổng hòa hương vị truyền thống nhưng đầy chất hiện đại, sử dụng nguyên liệu cao cấp và công nghệ Bắc Âu đã chinh phục tín đồ sành bia.

Theo thời gian, hình ảnh chai bia với chú voi mạnh mẽ dần trở thành biểu tượng không thể thiếu trong những ngày lễ, Tết. Sự yêu thích của người dùng ngày một tăng, tỷ lệ thuận với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Nhà máy theo đó cũng được mở rộng quy mô, tăng công suất... để đáp ứng nhu cầu người yêu bia.

Với những nỗ lực không ngừng, Halida đã giành được nhiều giải thưởng về chất lượng trong nước lẫn quốc tế. Trong đó, phải kể đến huy chương vàng tại Monde Selection năm 2020, huy chương bạc tại cuộc thi Vô địch chất lượng bia thế giới (World Beer Championship) năm 2015…

Từ đó đến nay, hành trình 27 năm song hành cùng những tín đồ yêu bia của Halida luôn đong đầy cảm xúc. Không chỉ là một thức uống đem lại trải nghiệm vị giác đầy thỏa mãn, “bia con voi” còn đi sâu vào đời sống của người Hà Nội, là biểu tượng của thời kỳ phát triển kinh tế những năm 2000: Thấy Halida là thấy niềm vui, hứng khởi lan tỏa.

Gần ba thập kỷ gắn bó, sự yêu mến của người dân dành cho Halida chẳng hề bị mai một, không chỉ bởi biểu tượng con voi độc đáo, riêng nhất, mà còn vì hương vị ai nếm thử cũng say mê.

Nguồn nguyên liệu của Halida luôn được các chuyên gia tuyển chọn kỹ lưỡng và cẩn thận, theo tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm tích luỹ hơn 170 năm của tập đoàn Carlsberg Đan Mạch. Chọn lọc nguyên liệu cao cấp trên những nông trại chất lượng cao, áp dụng công thức nấu bia truyền thống chính là bí mật tạo nên chất riêng cho vị bia Halida với độ đắng cân bằng, đậm đà nhưng không gắt, mang lại hương vị dễ uống và cảm giác sảng khoái tuyệt vời.

Xuyên suốt lịch sử, Halida không ngừng cải tiến từ diện mạo đến hương vị, cho ra mắt nhiều sản phẩm mới nhằm nâng cao trải nghiệm toàn mỹ khi thưởng thức bia.

Trước sự đổi mới mạnh mẽ của văn hóa uống bia xứ Hà thành, trong năm nay, Halida đã mang đến trải nghiệm bia cao cấp với việc ra mắt hai dòng sản phẩm mới: Halida Export All Malt và Halida Dark. Cả hai có thiết kế sang trọng, bắt mắt với hình ảnh chú voi cách điệu, dùng tông màu đỏ, vàng, đen... để tạo hiệu ứng mạnh về thị giác. Cùng với đó là thông điệp “Đậm vị Hà Nội”, như một lời khẳng định chất lượng dòng bia hảo hạng.

Được nấu bằng công thức bí truyền, các dòng bia Halida mới có chất lượng hảo hạng với nhiều đặc tính nổi trội. Nếu Halida Export All Malt - dòng bia Pilsner cổ điển châu Âu - được nấu từ 100% đại mạch cùng các loại hoa bia quý hiếm, mang lại vị mạch nha cân bằng hoàn hảo, thì Halida Dark - dòng bia đen Czech cao cấp - nấu bởi đại mạch Pilsner rang, lại mang đến vị mạch nha đậm đà cùng chút đắng êm mượt với hương cà phê và caramel tinh tế. Cùng với hương vị truyền thống, hai dòng bia mới giúp Halida phục vụ đa dạng khẩu vị người dùng thủ đô, trở thành niềm tự hào văn hóa ẩm thực xứ Hà thành - vốn đã được ca tụng suốt bao thế kỷ vì sự cầu kỳ, tinh tế.

Nhưng không chỉ dừng lại ở vai trò bạn đồng hành, nâng tầm trải nghiệm vị giác cho tín đồ ẩm thực, Halida còn là nhãn bia của những sự kiện văn hóa, xã hội, thể thao quan trọng trên toàn quốc. Đơn cử như việc thương hiệu đã có gần 20 năm tài trợ Halida Cup ở Thanh Hoá, cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch khác.

Halida còn được coi như biểu tượng của một ngày Tết nhiều may mắn, phát lộc bởi liên tục thực hiện các chương trình khuyến mại với giải thưởng hấp dẫn. Dịp xuân 2021, Hailida cũng đem đến cơ hội sở hữu ôtô Ford Ranger, xe máy Yamaha Exciter cùng hàng trăm nghìn giải thưởng tiền mặt cho độc giả tham gia chương trình “Bật nắp Halida, rinh xế đón Tết”.

Từ biểu tượng khó quên dịp lễ, Tết đến người đồng hành trong những sự kiện văn hóa, thể thao, Halida luôn mang trong mình sứ mệnh mang đến vị bia hảo hạng đậm chất Hà Nội cùng niềm vui, khoảnh khắc đầy cảm xúc tới mọi người. Sứ mệnh đó đã được Halida bền bỉ theo đuổi suốt gần ba thập kỷ qua và tiếp tục trở thành triết lý cho hành trình phía trước.