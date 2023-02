Bịa chuyện phá dỡ bệnh viện, tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thành Tâm (SN 1980) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 11/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973), giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc (viết tắt là Công ty Vũ Hồng Phúc) tố cáo Nguyễn Thành Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,66 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam thành lập năm 2019, có trụ sở tại số 58 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, xây dựng… do Nguyễn Thành Tâm làm chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc.

Tháng 6/2020, qua tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, Tâm biết Công ty CP Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM) và Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương (ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu khoảng 236 tỷ đồng .

Tâm và Công ty VNGroup không liên quan gì đến dự án Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện nhưng do cần tiền trang trải hoạt động công ty và sử dụng chi tiêu cá nhân, nên Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để chiếm đoạt tiền. Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan.

Tâm giới thiệu với bà Loan là Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam của Tâm là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, Công ty VNGroup đã ký Hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỷ đồng . Để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc, Tâm làm giả một bản hợp đồng ký kết giữa Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam với Công ty CP Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện. Sau đó, Tâm đưa bà Loan xem rồi thu hồi lại.

Tin là thật, ngày 30/9/2020, bà Loan đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký Hợp đồng kinh tế với Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam do Tâm làm đại diện với nội dung: Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỷ đồng .

Kèm theo hợp đồng trên, Tâm và bà Loan ký 2 phụ lục hợp đồng thể hiện Công ty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước số tiền hơn 3,66 tỷ đồng cho Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam gồm: 1% giá trị hợp đồng (tương đương 2,36 tỷ đồng , số tiền này sẽ được Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam hoàn trả cho Công ty Vũ Hồng Phúc sau khi Công ty Vũ Hồng Phúc nhận được tiền tạm ứng 25%) và ký quỹ tiền mặt 1,3 tỷ đồng .

Sau khi ký hợp đồng nêu trên, Tâm yêu cầu Công ty Vũ Hồng Phúc chuyển cho Tâm số tiền 3,66 tỷ đồng . Số tiền này đã được bà Loan chuyển vào tài khoản cá nhân Tâm và tài khoản Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam. Nhận đủ số tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.

Qua tìm hiểu, bà Loan biết Công ty CP Thương mại VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện, nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiền và làm đơn tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra cơ quan công an.

Hiện tại, Tâm đã khắc phục, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Loan và Công ty Vũ Hồng Phúc.