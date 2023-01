Bịa chuyện bị ung thư để lừa tiền tỷ

Tạo tài khoản Facebook ảo, thanh niên ở Đồng Tháp dựng lên hoàn cảnh đáng thương để kêu gọi tiền ủng hộ.

Bị can Đỗ Minh Hậu. Ảnh: C.A.

Ngày 17/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Đỗ Minh Hậu (30 tuổi, ở TP Cao Lãnh) thực hiện.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2021, Hậu lấy hình ảnh trên mạng để tạo tài khoản Facebook tên Nguyễn Phương Nga.

Hậu sau đó sử dụng tài khoản Facebook này để đăng tải thông tin đang bị ung thư máu, con gái 19 tháng tuổi bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, Hậu còn bịa chuyện con gái đã mất cách đây 4 tháng, kêu gọi chuyển tiền giúp đỡ.

Ngày 28/11/2022, Hậu rút tiền từ tài khoản thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Khám xét phòng trọ Hậu đang thuê, cảnh sát thu giữ 690 triệu đồng cùng các vật dụng khác. Theo cảnh sát, số tiền bị can đã lừa đảo là khoảng 1 tỷ đồng .

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự địa chỉ số 207 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP Cao Lãnh hoặc liên hệ điều tra viên Trần Thị Diễm Tâm, số điện thoại 0939.066.095.