Bia càng lạnh, vị càng thơm ngon?

Bia Huda Ice Blast được ủ lọc lạnh tại -1 độ C là được ướp lạnh và thưởng thức tại nhiệt độ -1 độ C? Đúng

Sai Ủ lọc lạnh không phải là ướp lạnh và thưởng thức tại nhiệt độ -1 độ C. Ủ lọc là công đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất bia. Công đoạn này giúp hòa trộn các loại hoa bia và giữ trọn mùi thơm tinh tế của men bia, đem lại cảm giác sảng khoái, mát lạnh khi thưởng thức Huda Ice Blast.