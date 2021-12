Bị tước giấy phép lái xe 2 năm sau bữa nhậu với bạn

Ông C.M.C. đang công tác tại Công ty điện lực tỉnh Quảng Ninh. Khi thấy chốt kiểm soát, ông C. dừng ôtô ven đường rồi trốn vào nhà dân. CSGT kiểm tra và phát hiện nồng độ cồn của ông C. là 0,107 mg/l khí thở, tương ứng mức phạt 6-8 triệu đồng, tước bằng 10-12 tháng. Đồng thời, ông C. có thể bị xử phạt thêm vì hành vi không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT.