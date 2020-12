Bị truy tố sau 9 tháng được đình chỉ điều tra

Sáng 26/12, bà Phạm Thị Mai (49 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, cùng ở Cần Thơ) cho biết đã nhận được cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố 2 người này tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng do Phó viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Hồng Phuông ký ngày 8/12.

Theo cáo trạng, bà Mai và ông Nguyễn Văn Liền ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu với doanh nghiệp tư nhân Vạn Hưng ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hồi tháng 9/2009. Doanh nghiệp này do bà Huỳnh Dù Táng làm chủ, còn ông Khưu Chí Thức là người đại diện đi mua cá.

Doanh nghiệp Vạn Hưng sau đó nợ bà Mai hơn 1,6 tỷ đồng nên hai bên thỏa thuận chuyển số nợ này thành tiền đặt cọc để bà Mai mua lại nhà máy của bà Táng với giá 5,5 tỷ đồng .

Theo thỏa thuận, một tháng sau, tài sản phải sang tên cho người mua nhưng phía bà Táng không bàn giao nhà máy. Cuối tháng 2/2011, bà Mai cho người đến đập tường doanh nghiệp Vạn Hưng lấy nhiều tài sản trị giá hơn một tỷ đồng.

Hai ngày sau, ông Tùng đến doanh nghiệp Vạn Hưng đòi nợ gần 400 triệu. Thấy nhà máy thủy sản đã có người tháo gỡ tài sản, bị can này đã lấy bàn gỗ, máy nén, máy ép... trị giá trên 70 triệu đồng.

Theo cơ quan tố tùng, bà Mai và ông Tùng lấy đi tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng khi chưa được sự đồng ý của bên bán. Trong khi tài sản này đang được doanh nghiệp thế chấp tại một quỹ tín dụng. Từ đó, VKSND tỉnh Sóc Trăng cho rằng ông Tùng và bà Mai phạm tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Bà Mai và ông Tùng bị Công an Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đến ngày 22/3/2013, cả hai được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 22/3/2013, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bà Mai 7 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Ông Tùng bị phạt 1 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Cả hai sau đó kêu oan.

Ngày 26/9/2013, TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ bổ sung. Sau khi điều tra lại, VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố bà Mai và ông Tùng cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tại tòa sơ thẩm lần hai vào tháng 11/2015, bà Mai bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 7 năm tù, ông Tùng 1 năm tù. Khi họ kêu oan, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đến tháng 3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Mai và ông Tùng do cả hai không phạm tội Cưỡng đoạt tài sản. Đến ngày 3/8, Công an Sóc Trăng ra quyết định phục hồi điều tra.