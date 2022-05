Bị truy đuổi, con nợ nhảy xuống sông chết đuối

Trong lúc đang bị nhóm đòi nợ bắt giữ, con nợ bất ngờ tháo chạy rồi nhảy xuống sông. Dù nhóm này đã lao theo để cứu nam thanh niên nhưng bất thành.

Nguồn tin của báo Công An Nhân Dân ngày 18/5 cho biết sau một thời gian xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can về tội danh Bắt giữ người trái pháp luật đối với Trần Quốc Cường (29 tuổi), Trần Hữu Ninh (22 tuổi, cùng trú ở thôn Chánh Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có hai đồng phạm là Huỳnh Duy Tâm (30 tuổi, trú ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) và Nguyễn Giang Nam (26 tuổi, trú ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Trần Quốc Cường - kẻ chủ mưu bắt giữ người trái pháp luật.

Cách đây hơn 2 tháng, ngày 30/3, trong lúc anh N.C.T. (34 tuổi, trú ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đang làm thuê tại cơ sở sản xuất tôm giống T.V. ở thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), thì hai nam thanh niên leo qua tường xây, đột nhập vào bên trong cơ sở thủy sản nêu trên rồi dùng dao khống chế, dẫn giải anh T. đi đâu không rõ.

Một người bạn đồng hương cùng làm thuê tại cơ sở T.V. nhiều lần điện thoại cho anh T. nhưng không liên lạc được, trong khi gia đình cho biết anh T. không về nhà. Sau đó, người dân phát hiện thi thể anh dưới dòng sông Dinh ở khu vực Cầu Móng, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Khi vào cuộc truy xét, Công an huyện Ninh Hải và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận xác định hai nam thanh niên trực tiếp đột nhập vào cơ sở T.V. để khống chế, bắt giữ anh T. là Trần Quốc Cường và Nguyễn Hữu Ninh. Cùng tham gia vụ việc này có Huỳnh Duy Tâm và Nguyễn Giang Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong tháng 7/2021, anh N.C.T. có mượn hơn 70 triệu đồng của Trần Quốc Cường, nhưng do không có tiền trả nợ nên anh vào Ninh Thuận làm thuê tại cơ sở thủy sản T.V..

Đến ngày 27/3, trong hành trình Trần Quốc Cường đi từ Bình Dương về Bình Định đã lưu trú lại ở Ninh Thuận, dò hỏi nơi anh T. đang làm thuê rồi cùng đồng bọn tìm đến cơ sở T.V. vào ngày 30/3 để khống chế, bắt giữ con nợ dẫn đến khu vực Cầu Móng, TP Phan Rang - Tháp Chàm, bất ngờ anh T. tháo chạy rồi nhảy xuống sông Dinh. Nhóm đòi nợ đã lao xuống sông để cứu nhưng bất thành.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.