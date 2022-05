Bị trộm lấy hết tài sản, người đàn ông đi bộ 15 ngày từ TP.HCM về quê

Anh Thắng đi bộ từ TP.HCM về quê, đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi được Công an thị xã Đức Phổ phát hiện, giúp đỡ.

Ngày 7/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an phường Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng Trạm CSGT Đức Phổ vừa hỗ trợ người đàn ông đi bộ từ TP.HCM về quê Quảng Bình an toàn.

Theo Công an thị xã Đức Phổ, chiều 6/5, lực lượng Công an phường Phổ Vinh phát hiện trên đoạn đường tránh trung tâm thị xã Đức Phổ có một người đàn ông mang balo, đi bộ trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Anh Chu Đức Thắng được Công an phường Phổ Vinh cùng Trạm CSGT Đức Phổ hỗ trợ tiền về quê an toàn. Ảnh: Trạm CSGT Đức Phổ.

Qua thăm hỏi, người này cho biết ông tên Chu Đức Thắng (37 tuổi, quê xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Theo lời kể của anh Thắng, trước đây anh làm công nhân cho một cơ sở dệt bao bì ở quận Bình Chánh, TP.HCM. Cách đây khoảng nửa tháng, trong lúc nghỉ trưa, anh bị trộm lấy hết tài sản cùng giấy tờ tùy thân nên quyết định về quê.

Không có tiền, anh Thắng quyết tâm đi bộ về quê. Sau nhiều ngày đi bộ, hàng đêm nghỉ tạm dưới hiên của các nhà dân, công trình ven đường và được người dân cho lương thực, nước uống, anh Thắng ra đến Quảng Ngãi. Tại đây, anh Thắng may mắn được Công an phường Phổ Vinh cùng lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ hỗ trợ tiền thuê xe để về quê. Đến sáng 7/5, anh Thắng đã về quê an toàn.

Trước đó, ngày 18/11/2021, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện, giúp đỡ một trường hợp đi làm phụ hồ khi người này đang đi bộ từ Đồng Nai về Hà Tĩnh. Đến địa phận huyện Sơn Tịnh được lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phát hiện, góp tiền mua nước, lương thực, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và thuê xe cấp cứu để đưa về quê an toàn.